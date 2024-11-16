Safranbolu'da Safran Hasadı Sona Erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Safranbolu'da Safran Hasadı Sona Erdi

Safranbolu\'da Safran Hasadı Sona Erdi

Dünyanın en pahalı baharatı safranın hasadı tamamlandı, 2024 ürünü 450 bin TL'den satışa sunulacak.

16.11.2024 12:55
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın hasadı sona ererken yeni ürün 450 bin TL'den satılacak.

Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran hasadı sona erdi.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisinin, geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenmişti.

Geçen yıl 320 bin TL'den satılan safranda yeni ürün 450 bin TL'den alıcı bulacak

Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, bu hafta sonu itibariyle sezonun sonuna geldiklerini belirterek tarlayı ziyaretçilere kapatacaklarını söyledi.

Safrandan bekledikleri üretimi elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Beklediğimiz ürünü aldık. Çiçeklenme süresi bayağı uzun sürdü. Sezonda iyi gitti. Zaten yağmurlar da güzeldi. Muhtemelen köklenme de inşallah önümüzdeki sene daha güzel olur" diye konuştu.

Yılmaz, bu yıl 20 kilogram ürün elde ettiklerini aktardı.

Hasat süresinin 45 gün sürmesinin ziyaretçiler açısından da güzel olduğunu kaydeden Yılmaz, 2024 yılı ürününün 450 bin liradan satılacağını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Safranbolu'da Safran Hasadı Sona Erdi - Son Dakika

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