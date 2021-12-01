Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki gelişmelerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grup toplantısının ardından sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili güzel bir haberi duyurdu.

HEKİMLERE 5000 TL'YE KADAR ZAM

Hekimlere 5000 TL'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.