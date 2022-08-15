Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli sürekli işçi için başvurular başladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli sürekli işçi için başvurular başladı

15.08.2022 07:44
Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli sürekli işçi için başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli temizlik görevlisi için başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak geçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

TEK BAŞVURU HAKLARI VAR

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NA 97 KİŞİ ALINACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Proji Bazlı Sözleşmeli Personel Alımı" ilanına göre, kuruma 97 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli sürekli işçi için başvurular başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli sürekli işçi için başvurular başladı - Son Dakika
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