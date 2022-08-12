Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

12.08.2022 05:07

Sağlıkçıların özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmeyle ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

YÖNETMELİK DİLİNİ TERCÜME ETTİ

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

"KİTAP GİBİ SAĞLAM"

Sağlık Bakanı Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" ifadelerini kullanarak yayımlanan yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.

Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLAR (1)
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Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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