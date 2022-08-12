Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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