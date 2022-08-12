Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak? - Son Dakika
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Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?

12.08.2022 20:35

Sağlıkçıların gelirlerini artıran yönetmeliğin detaylarını anlatan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hekimlere 5 ile 10 bin lira arasında, hemşire ve sağlık memurlarına 850 lira, teknikerlere ise 500-600 lira civarında ek ödeme yapılacağını belirtti.

Binlerce sağlık çalışanının uzun bir süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak devreye girdi. Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi.

SAĞLIK-SEN BAŞKANI DETAYLARI ANLATTI

Düzenlemeyle birlikte sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemelerin nasıl dağıtılacağı merak konusu oldu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ilave ücretlerin yansımasını NTV ekranlarında değerlendirdi.

"UZMAN VE ÜZERİNE 10 BİN TL EK ÖDEME"

Ek ödeme rakamlarıyla ilgili konuşan Durmuş, "Uzman Hekim ve üzerine yapılmış olan ek ödeme düzenlemesi 10 bin TL civarında bir rakam. Aynı düzenlemeyle Asistan Hekim için 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücret olacak. Pratisyen Hekim için ise bu düzenlemeyle 5 bin liraya yakın bir ek ödeme söz konusu olacak. Diş Hekimi için de aynı düzenleme geçerli olacak. Diş hekimleri 5 bin lira uzmanları da 10 bin lira ilave taban ücreti almış olacaklar." ifadelerini kulandı.

"HEMŞİRELERE 850 LİRA EK ÖDEME"

Hemşire, sağlık memurları ve teknikerlerin alacağı ek ödemeleri anlatan Durmuş, "Düzenlemeyle hemşire ve diğer sağlık memurları ise 850 lira gibi bir ek ödemeye sahip olacak. Teknikerler ise 500-600 lira civarında bir ek ödemeye sahip olacak. Bu da vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilecek. Minimum ek ödeme rakamı 400 liradan başlıyor olacak." dedi.

"8 BİN LİRAYA KADAR TEŞVİK ÖDEMESİ"

Durmuş sözlerini şöyle tamamladı "Teşvik ödemesi için çalışılan ilin ve hastanenin durumuna göre kriterler belirlenecek. Her kademe için oranlar yönergelerle belirlenecek. Burada da ücretler 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar miktarlarda değişecek."

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Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak? - Son Dakika
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