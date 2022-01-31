Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Türk start-up'lardan önemli başarı

Avrupa ve Türkiye genelindeki yenilikçi dijital sağlık girişimlerini desteklemeye odaklanan HealthCare Lab'in ikinci yılında 3 Türk start-up finale kaldı.

Roche açıklamasına göre, şirket tarafından sağlık sektöründe yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlamak üzere Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT Health) iş birliğiyle başlatılan HealthCare Lab hızlandırma programının finalistlerini belirlendi.

Dijital sağlık start-up'larının geleceğin büyük girişimlerine dönüşebilmesini sağlamak misyonuyla başlatılan uluslararası program, Türkiye'de, Türkiye Girişimcilik Vakfı ile yürütülüyor.

En yüksek başvurunun (yaklaşık 3'te bir) Türkiye'den geldiği programda, yoğun ve titizlikle gerçekleştirilen seçim sürecinin ardından 3'ü Türkiye'den olmak üzere programa 9 girişimci seçildi.

Finale kalan girişimler gelecek 3 ay boyunca uzman mentorluğu ve koçluğu alacak. Nisanda kısa listeye kalan girişimler arasından 3 start-up, sektördeki zorlukları ele alma noktasında potansiyelleri değerlendirildikten sonra kazanan olarak ilan edilecek. Kazananlar hem Roche'daki mentorluk programlarına devam edebilecek hem de HealthCare Lab'in kurucularıyla bir araya gelebilecek. Program kapsamında kazanan 3 start-up ayrıca 10 bin avro tutarında hibe desteği alacak ve ileriye dönük olarak Roche ile beraber çalışma fırsatına sahip olabilecek.

Finale kalan Türk start-up'lar

Program kapsamında finale kalan Türk start-up'ların ELM Genomic, Vagustim Bioelectronic ve PONS olduğu bildirildi.

ELM Genomic, nadir hastalıkların geri dönüşü olmayan hasarlarını önlemek adına erken tarama ve tanı için genomik ürünler geliştiren bir sağlık hizmetleri analitiği girişimi olma özelliği taşıyor.

Vagustim, giyilebilir nöromodülasyon cihazlarının araştırma ve geliştirmesine odaklanan dijital bir biyoelektronik tıp sağlık teknolojisi olarak öne çıkıyor.

PONS ise nihai tüketicilerin ya da eczanelerin kullanabileceği, hastanın doktorundan uzakta olsa dahi tıbbi görüntülemesini ve risk değerlendirmesini mümkün kılan, yapay zeka ile entegre mobil ultrason teknolojisi geliştiren girişim olarak dikkati çekiyor.