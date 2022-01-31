Üye Girişi
Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Türk start-up'lardan önemli başarı - Son Dakika

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Türk start-up'lardan önemli başarı

31.01.2022 12:14
Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Türk start-up'lardan önemli başarı

Avrupa ve Türkiye genelindeki yenilikçi dijital sağlık girişimlerini desteklemeye odaklanan HealthCare Lab'in ikinci yılında 3 Türk start-up finale kaldı.

Avrupa ve Türkiye genelindeki yenilikçi dijital sağlık girişimlerini desteklemeye odaklanan HealthCare Lab'in ikinci yılında 3 Türk start-up finale kaldı.

Roche açıklamasına göre, şirket tarafından sağlık sektöründe yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlamak üzere Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT Health) iş birliğiyle başlatılan HealthCare Lab hızlandırma programının finalistlerini belirlendi.

Dijital sağlık start-up'larının geleceğin büyük girişimlerine dönüşebilmesini sağlamak misyonuyla başlatılan uluslararası program, Türkiye'de, Türkiye Girişimcilik Vakfı ile yürütülüyor.

En yüksek başvurunun (yaklaşık 3'te bir) Türkiye'den geldiği programda, yoğun ve titizlikle gerçekleştirilen seçim sürecinin ardından 3'ü Türkiye'den olmak üzere programa 9 girişimci seçildi.

Finale kalan girişimler gelecek 3 ay boyunca uzman mentorluğu ve koçluğu alacak. Nisanda kısa listeye kalan girişimler arasından 3 start-up, sektördeki zorlukları ele alma noktasında potansiyelleri değerlendirildikten sonra kazanan olarak ilan edilecek. Kazananlar hem Roche'daki mentorluk programlarına devam edebilecek hem de HealthCare Lab'in kurucularıyla bir araya gelebilecek. Program kapsamında kazanan 3 start-up ayrıca 10 bin avro tutarında hibe desteği alacak ve ileriye dönük olarak Roche ile beraber çalışma fırsatına sahip olabilecek.

Finale kalan Türk start-up'lar

Program kapsamında finale kalan Türk start-up'ların ELM Genomic, Vagustim Bioelectronic ve PONS olduğu bildirildi.

ELM Genomic, nadir hastalıkların geri dönüşü olmayan hasarlarını önlemek adına erken tarama ve tanı için genomik ürünler geliştiren bir sağlık hizmetleri analitiği girişimi olma özelliği taşıyor.

Vagustim, giyilebilir nöromodülasyon cihazlarının araştırma ve geliştirmesine odaklanan dijital bir biyoelektronik tıp sağlık teknolojisi olarak öne çıkıyor.

PONS ise nihai tüketicilerin ya da eczanelerin kullanabileceği, hastanın doktorundan uzakta olsa dahi tıbbi görüntülemesini ve risk değerlendirmesini mümkün kılan, yapay zeka ile entegre mobil ultrason teknolojisi geliştiren girişim olarak dikkati çekiyor.

YORUMLAR
500

Girişimcilik, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Türk start-up'lardan önemli başarı - Son Dakika Ekonomi


4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu         
12:10
Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü         
12:02
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
11:19 Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede Türk start-up'lardan önemli başarı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement