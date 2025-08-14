Sağlık-Sen'den Oturma Eylemi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sağlık-Sen'den Oturma Eylemi

Sağlık-Sen\'den Oturma Eylemi
14.08.2025 15:21
Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında hükümetin zam teklifine karşı oturma eylemi yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini dün açıklamıştı. Hükümetin 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam teklifi, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul görmedi. Süreç çerçevesinde Sağlık-Sen tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirildi.

"Teklif kabul edilebilirlikten çok uzaktır"

Burada konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Bugün 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu teklife karşı ortak irademizi sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız. Sorunların masada çözülme imkanı varken kamu işvereninin yetersiz ve adaletsiz teklifi kamu görevlilerini ve emeklileri meydanlara ve eylemlere mecbur kılmıştır. Bildiğiniz üzere kamu işvereni 2026 için yüzde 10+6 altı 2027 için 4+4 zam önerisinde bulunmuştur. Bu teklif memurun emeğini alın terini yok sayan yetersiz bir tekliftir. Bu teklif kabul edilebilirlikten çok uzaktır" açıklamasında bulundu.

"Bu teklif memurun emeğini değersizleştiren bir yaklaşımdır"

Doğan, enflasyon hedeflerine göre verilen tekliflerin talepleri karşılamadığının altını çizerek, "Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir dönemde yalnızca düşük enflasyon hedeflerine dayandırılmış bir zam önerisi kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelen bir öneridir. Bu teklif memurun emeğini değersizleştiren, yılların birikimini yok sayan, çalışma barışını zedeleyen bir yaklaşımdır. Yüksek enflasyon, artan pazar fiyatları, geçmiş dönem kayıplarımız ve geleceğe dair kaygılarımız bu teklife yansımamıştır" ifadelerine yer verdi.

"8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşmayla tamamlanmalıdır"

Doğan, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini ve bu büyümenin memurun refahına olumlu yönde etki etmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, "8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşmayla tamamlanmalıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye'yi vizyonuna yakışır bir şekilde toplu sözleşme imzalanmalıdır. Milli gelir artarken kamu emekçisinin yaşam standardı da yükseltilmelidir" diye konuştu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'ın yanı sıra Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılarının ve üyelerinin yer aldığı eylemde, konuşmaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Faruk Doğan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık-Sen'den Oturma Eylemi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sağlık-Sen'den Oturma Eylemi - Son Dakika
