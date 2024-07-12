Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kamuda 3+1 Sisteminin Kaldırılmasını ve Yerine 'Becayiş' Önerisini Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kamuda 3+1 Sisteminin Kaldırılmasını ve Yerine 'Becayiş' Önerisini Gündeme Getirdi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kamuda istihdam modeli olarak uygulanan 3+1 sisteminin kaldırılmasını ve yerine 'Becayiş' modelinin getirilmesini önerdi. Doğan, bu sistemin sağlık profesyonellerinin mağduriyetine yol açtığını belirterek, kamuda yalnızca kadrolu istihdam modelinin uygulanması gerektiğini ifade etti. Sağlık-Sen'in Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduğunu ve bu platform aracılığıyla taleplerin daha hızlı iletilmesini sağlayacaklarını söyledi.

12.07.2024 16:25
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Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan kamuda 3+1 sisteminin kaldırılmasını ve yerine 'Becayiş' önerisini vererek, "3+1 sisteminin istihdam politikası olarak uygulanması mağduriyet oluşturuyor. Bu sistem kaldırılmalı, kamuda yalnızca kadrolu istihdam modeli uygulanmalı. Bu süreçte de karşılıklı yer değiştirme becayiş yapılabilmesinin önü açılmalı" dedi.

Kamuda istihdam modeli olarak uygulanan 3+1 sisteminin kaldırılmasını isteyen ve yer değişikliği olan Becayiş modelini gündeme getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, model önerileri konusunda bilgiler verdi.

"Tayinler için 3+1 süresi olan toplam 4 yılını tamamlaması gerekmekte"

3+1 sisteminden dolayı hemşire, ebe gibi sağlık profesyonellerinin mağduriyet yaşadığını dile getiren Doğan, "663 sayılı KHK 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kısıtlı bir şekilde uygulanan eş durumu nedeniyle yer değişikliği hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanamamaktadır. 3 yılını doldurup devlet memurluğu kadrosuna geçen personel, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan eş durumu, sağlık durumu ve can güvenliği mazeret tayinlerini yapabilmektedir. Diğer tayinler içinse 3+1 süresi olan toplam 4 yılını tamamlaması gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, personelin karşılıklı olarak yer değişikliği yapabileceği yer almaktadır. Ancak bu madde şu anda uygulanmamaktadır. Atandıkları yerde uzun süre boyunca yer değişikliği hakkı elde edemeyen çalışanların mağduriyetine sebep olan bu sistemin değiştirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kamuda yalnızca kadrolu istihdam modeli uygulanmalı"

Sağlık-Sen'in Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduğunu dile getiren Doğan, "3+1 sisteminin istihdam politikası olarak uygulanması mağduriyet oluşturuyor. Bu sistemin değiştirilmesi için mücadele ediyoruz, kamuda yalnızca kadrolu istihdam modeli uygulanmalı. Bu süreçte de karşılıklı yer değiştirme (Becayiş) yapılabilmesinin önü açılmalı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduk, kısa süre içinde talepleri almaya başlayacağız. Platform ile Sağlık Bakanlığı'nda görevli sağlık profesyonellerinin yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesini sağlayacağız. Karşılıklı eşleşmeleri ve model önerimizi Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Üniversite hastaneleri için kurdukları Talep Toplama Platformuna yoğun ilginin olduğunu hatırlatan Doğan, "Üniversite hastaneleri için kurduğumuz platform YÖK tarafından örnek alındı ve YÖK bu konuda adım attı. Yakın zamanda bu atılan adımın olumlu sonuçlarını alacağımızı düşünüyor ve gelişmeleri takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı için de gerekli adımların atılması için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kamuda 3+1 Sisteminin Kaldırılmasını ve Yerine 'Becayiş' Önerisini Gündeme Getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kamuda 3+1 Sisteminin Kaldırılmasını ve Yerine 'Becayiş' Önerisini Gündeme Getirdi - Son Dakika
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