SAHA EXPO 2024'te Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Pavilyonları Açılacak - Son Dakika
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Ekonomi

SAHA EXPO 2024'te Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Pavilyonları Açılacak

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda (SAHA EXPO 2024) yapay zeka ve siber güvenlik sektörleri için pavilyonlar açılacak. Fuarda, savunma sanayisinin en son ürünleri sergilenecek ve sektörün önde gelen firmaları bir araya gelecek.

23.08.2024 11:52
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Son yıllara damga vuran yapay zeka ve siber güvenlik sektörleri, ekim ayında düzenlenecek SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda (SAHA EXPO 2024) açılacak pavilyonlarda yerini alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla 22-26 Ekim'de Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık fuarlarından SAHA EXPO 2024 düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek fuara, dünyanın dört bir yanından firmalar ve kurumlar katılacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, savunma sanayisinin en son ve yeni ürünleri sergilenecek.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşecek ve 150 bin kişinin katılmasının beklendiği fuarda, 5 pavilyon bulunacak. Geçen yıl organize edilen etkinlikte uzay, test ve sertifikasyon ile yazılım pavilyonları yer alırken, bu yıl ilk defa siber güvenlik ve yapay zeka pavilyonu açılacak.

Sektörün önde gelen firma ve kurumlarının buluşacağı 90 bin metrekarelik fuar alanında pavilyonlara yönelik özel tasarım da yapılacak.

"Yapay zeka ve siber güvenlik savunma sanayisi için önem taşıyor"

SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır, yapay zeka ve siber güvenliğin, gündemde olan ve savunma sanayisi için önem taşıyan yenilikçi alanlar olduğunu belirtti.

Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çakır, bunun sonucunda her iki sektör için de ayrı pavilyonlar yapma fikrinin oluştuğunu söyledi.

Çakır, yapay zeka ve siber güvenliğin son yılların en önemli alanlarından olduğuna işaret ederek, "Yapay zeka ve siber güvenlik, savunma sanayinin geleceğinde önemli yer tutan ürünlerin üretileceği alanlar. Bu nedenle bu alanlarda faaliyet gösteren firmaları SAHA EXPO göz önüne çıkarmak istedik." dedi.

Kurulacak pavilyonlarla bu konuların önemine vurgu yapmış olacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sektör pavilyonları özellikle belirli alana ilgi duyan katılımcı ve ziyaretçilerin kolaylıkla bu firmalara ulaşmasını sağlıyor. Duyurduğumuz bu alanlar sektör temsilcilerinin ilgisini çekiyor. Özellikle KOBİ'lerimizin ihracat hedeflerine destek olmak amacıyla oluşturduğumuz bu pavilyonlar, yerli ve yabancı katılımcı ve heyetlerle organize edeceğimiz toplantılarla ürünlerini dünya pazarına açma imkanına sahip olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SAHA EXPO 2024'te Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Pavilyonları Açılacak - Son Dakika

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