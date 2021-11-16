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Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat oldu - Son Dakika

Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat oldu

16.11.2021 15:52
Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat oldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile birlikte 12 Gaziantep firması, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo 2021 Fuarı'nda Gaziantep'in savunma sanayindeki potansiyel...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile birlikte 12 Gaziantep firması, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo 2021 Fuarı'nda Gaziantep'in savunma sanayindeki potansiyel gücünü tanıttı.

Fuarda GSO, İKA ve Gaziantep firmalarının açtığı stantlar önemli konuklara ev sahipliği yaptı. Sektöre yönelik üretim yapan ana platform üreticileri ve sektör profesyonelleri ile yapılan görüşmelerde, Gaziantep'te savunma sanayi alanında yapılan yatırımlar, GSO'nun ve Gaziantep firmalarının sektörde yürüttükleri çalışmalar paylaşılarak geleceğe yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

"Gaziantep'in savunma sanayisinden daha fazla pay almasını hedefliyoruz"

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın havacılık ve savunma alanında üretilen ürünlerin sergilenmesi, yurt içi ve yurt dışından davet edilen birçok katılımcı firmanın buluşması ve sektöre ilişkin gelişmelerin istişare edilmesi noktasında ülkemiz ve dolayısıyla şehrimiz savunma sanayisi için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

"Türk savunma sanayi şirketlerinin geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yer aldığı fuarda, biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı ve şehrimizin 12 firması ile birlikte yer aldık" diyen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Fuarda sergilediğimiz, tanıtımını yaptığımız projelerimiz ve firmalarımızın çalışmaları büyük rağbet gördü. İlgiden son derece memnun kaldık. Gaziantep olarak savunma sanayisinden daha fazla pay alacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte atacağımız adımlarla savunma sanayimizi daha üst noktalara çıkaracağımıza inanıyoruz. Fuar ile birlikte sanayicilerimizin yapmış oldukları üretimlerini ana yüklenici firmalara tanıtmalarını, hem yerli hem de yabancı firmalarla yeni iş birlikleri kurmalarını hedeflemiştik ve bu doğrultuda önemli görüşmelerde bulunduk. Böylesine önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret ederek ilgi gösteren, destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Çetin Ali Dönmez, Savunma Sanayii Başkanı Sayın İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Sayın Harun Çelik, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Sayın İlhami Keleş'e, tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat oldu

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, İpekyolu, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saha EXPO Fuarı Gaziantep sanayisi için fırsat oldu - Son Dakika Ekonomi


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