Sahibinden.com\'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Sahibinden platformuna giriş yapılamıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada alan adı hizmeti sağlayan firmayla sorun yaşandığı bildirildi.

Sahibinden.com'a hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye erişim sağlamaya çalışıldığında; "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşılıyor. Site üzerinden alışveriş yapan binlerce kişi siteye erişemeyince özellikle galericiler ve emlakçılar olmak üzere bir çok kişi sorun yaşadıklarını ifade ettiler.

Domaini ABD'li bir şirket satın aldı iddiası

Sahibinden.com'un domain süresinin dolması ve domaini başka birinin satın alması sonucu siteye erişilmediği iddia ediliyor. İddialar arasında domaini ABD'li bir şirketin aldığı ve yüklü miktarda bir bedel istediği de var.

Şirket açıklama yaptı

Şirket konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz." - İSTANBUL