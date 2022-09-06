sahibindex'e göre ağustosta genç araçların fiyatları geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

sahibindex'e göre ağustosta genç araçların fiyatları geriledi

06.09.2022 13:08
sahibindex'e göre ağustosta genç araçların fiyatları geriledi

sahibinden.com'da yayınlanan ilan verilerinden hazırlanan sahibindex Ağustos Vasıta raporuna göre model yılı daha genç olan araçların satıcılar tarafından talep edilen fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

sahibinden.com'da yayınlanan ilan verilerinden hazırlanan sahibindex Ağustos Vasıta raporuna göre model yılı daha genç olan araçların satıcılar tarafından talep edilen fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ağustos Vasıta raporuna göre, model yılı 2019 ve sonrası olan araçların fiyatlarında ağustos ayında yüzde 1,3 düşüş yaşanırken, model yılı 2016 – 2018 aralığında olan araçların fiyatları aynı kaldı.

Genç araçların fiyatlarındaki düşüş, bu araçların yayından kaldırılan ilanlar içerisindeki oranının da artmasına neden oldu. 0-6 yaş aralığındaki otomobillerin içerisindeki payı, temmuz ayına göre yüzde 22,3'ten yüzde 24,6'ya yükseldi. Yaşı daha büyük otomobillerin payı ise yüzde 77,7'den yüzde 75,4'e düştü.

Ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan kategorisi takip etti. Ağustos ayında motosiklet kategorisi bir üst sıraya çıktı ve sıralama arazi/SUV & Pick-up ve Ticari Araçlar kategorisi ile devam etti.

Marka & Model sıralamasının lideri Renault – Clio oldu.

Sıralama, Volkswagen Passat, Renault– Megane, OpelAstra ve Ford Focus ile devam etti. Arazi/SUV & Pick-up kategorisinin marka sıralaması ise Nissan, Volkswagen, Peugeot, Hyundai ve Land Rover oldu.

Ağustos ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanların yüzde 31'ini 100 bin kilometre altındaki araç ilanları oluşturdu.

Fiyatlara bakıldığında ise 250 bin 0001- 500 bin 000 TL aralığı yüzde 37,8'le en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.

YORUMLAR
500
Japonya'da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Japonya'da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gece yan yana park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi Gece yan yana park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi
Kaynak: AA

Volkswagen, Renault, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi sahibindex'e göre ağustosta genç araçların fiyatları geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: sahibindex'e göre ağustosta genç araçların fiyatları geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement