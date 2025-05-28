Sahibinden.com Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sahibinden.com Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı

28.05.2025 17:07
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Sahibinden.com, sürdürülebilirlik stratejisini ve karbon nötr hedefini paylaştı, ikinci el alışverişe odaklandı.

sahibinden.com, sürdürülebilirlik yolculuğunu ve bu alandaki çalışmalarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlediği toplantıyla, sürdürülebilirlik yolculuğunu ve bu alandaki çalışmalarını paylaşan sahibinden.com, hazırladığı üç raporu duyurarak gelecek adımlarını aktardı.

Sürdürülebilirlik stratejisini "Dünyayı Sahiplen", "Dönüşümü Sahiplen" ve "Eşitliği Sahiplen" yaklaşımıyla üç ana sütun üzerine inşa eden şirket, 2028 için koyduğu karbon nötr olma hedefine planlanandan 3 yıl önce ulaştı.

İkinci elin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güçlü bir ekolojik değer taşıdığı çağda, Türkiye'de ikinci el alışveriş kültürünü dijitalleştiren sahibinden.com'un İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü (IVL) işbirliğiyle hazırladığı "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu" 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayımlanacak.

Şirket, yalnızca 2024'te gerçekleştirdiği ikinci el ürün alım-satımları sayesinde yaklaşık 11,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımını önledi.

E-ticaret sektöründe ürk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu karbon ayak izi doğrulama belgesi alan kuruluşlardan olan şirket ayrıca, sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini ve izlediği yol haritasını ortaya koyan "Karbon Ayak İzi Raporu"nun öne çıkan verilerini de paylaştı.

Rapora göre, sahibinden.com'un 2024'teki toplam karbon emisyonu 10 bin 245,9 ton karbondioksit eşdeğeri olarak ölçüldü. 2030 senaryosunda bu miktarın 11 bin 109,4 tona çıkması öngörülürken, emisyonlar Kapsam 1 (doğrudan), Kapsam 2 (elektrik kaynaklı dolaylı) ve Kapsam 3 (tedarik zinciri gibi diğer dolaylı emisyonlar) olarak sınıflandırıldı.

Sahip olunan veriler doğrultusunda, şirketin öncelikli hedefi Kapsam 1 emisyonlarını azaltmak ve karbon nötr hedefine doğru ilerlemek olarak açıklandı.

Şirket, bu yıl ikincisini yayımladığı "Sürdürülebilirlik Raporu"na göre, "Gold Standard" sertifikalı Hatay'daki "Rüzgar Enerjisi Santrali"nden alınan karbon kredileriyle 10372,5 ton karbondioksit salımını nötrledi.

Araç filosunun yüzde 79'unu hibrit modellere dönüştürerek yılda 329 ton karbondioksit salımını engelleyen platform, döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ikinci el alışverişin yaygınlaştırılmasına ve "Yepy" gibi sürdürülebilir teknoloji odaklı projelere hız kesmeden devam edecek.

"Birlikte dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, sürdürülebilirlik vizyonlarının "Geleceği Sahiplen" yaklaşımıyla şekillendirdiğini belirterek, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Döngüsel ekonomi ve ikinci el alışveriş kültürünün sadece fiziksel süreçlerden ibaret olmadığına dikkati çeken Peker, "Aynı zamanda kaynaklara duyulan saygının, emeğe verilen değerin ve sürdürülebilir bir gelecek inancının güçlü bir ifadesi. Bizim sahibinden.com olarak iş modelimizin özü döngüsel ekonomi. Bu yaklaşımı yalnızca kullanıcılarımızla değil çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla da paylaşıyor, birlikte dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Peker, iş süreçlerini doğal kaynakları koruyacak şekilde tasarladıklarını, karbon salımını azaltmak üzere somut adımlar attıklarının altını çizdi.

Sürdürülebilirlik vizyonlarının "Geleceği Sahiplen" yaklaşımıyla şekillendirdiğine işaret eden Peker, "Geleceği sahiplenmenin en kolay ve uygulanabilir yolunun ikinci ele yönelimle gerçekleşeceğine inanıyoruz. İkinci el ürün kullanmanın, bilinçli bir tercih olduğunu anlatmak ve sorumlu, gururla paylaşılacak bir davranış olduğunu yaymak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Sahibinden, Alışveriş, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahibinden.com Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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