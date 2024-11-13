Sahibinden.com'un Yeni İletişim Direktörü - Son Dakika
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Ekonomi

Sahibinden.com'un Yeni İletişim Direktörü

Sahibinden.com\'un Yeni İletişim Direktörü

Sanem Çetmin, sahibinden.com'un yeni Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanmıştır.

13.11.2024 14:47
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sahibinden.com'un yeni Kurumsal İletişim Direktörü Sanem Çetmin oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanem Çetmin, sahibinden.com'a Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılmadan önce Dyson Türkiye bünyesinde 6 yıl boyunca görev yaptı. 2019 başında Dyson'ın Türkiye pazarına girişi itibarıyla kurucu ekip içerisinde yer alan ve markanın tüm iletişim ve itibar çalışmalarından sorumlu olan Çetmin, son olarak Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Kurumsal İletişim çalışmalarına liderlik etti.

Dyson'dan önce 2008-2019 arasında aralarında Bersay İletişim Danışmanlığı'nın da yer aldığı iletişim danışmanlığı firmalarında birçok uluslararası markaya danışmanlık veren Çetmin, 11 Kasım 2024 itibarıyla sahibinden.com'un kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik iletişiminin de aralarında olduğu tüm kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütecek.

Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Çetmin, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo-TV- Sinema Bölümünde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kaynak: AA

Sahibinden, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahibinden.com'un Yeni İletişim Direktörü - Son Dakika

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