Şahin: "Fındığı doğuya tanıtmalıyız"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası(OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındık ihracatında doğu ülkelerine yönelmek gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonu kapsamında Ordu'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'i makamında ziyaret etti.

Hindistan Ülke Günü programı kapsamında Ordu'ya gelen Sanjay Panda, ilk kez Ordu'ya geldiğini belirtti. Hindistan olarak Türkiye'de 75 organizasyon yapmayı planladıklarını, bunlardan bir tanesini mutlaka Ordu'da yapacaklarını kaydeden büyükelçi Panda, "Bundan sonraki süreçte ticari ilişkilerin artması anlamında bu ziyaret son derece önemli, arzum, gelecekte yapılacak yatırımların Ordu'ya olması ve Ordu fındığının Hindistan'a ulaşmasıdır. Bu birlikteliğin, bu ortaklıkların gelişmesinde rol almak isterim" dedi.

Büyükelçi Sanjay Panda'ya Ordu hakkında bilgi veren Başkan Şahin, ziyaretin Ordu fındığını Doğu ülkelerine tanıtma anlamında önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Şahin şöyle konuştu: "İlimizin ihracat kaynağı fındığı yıllardır batı ülkelerine ihraç etmekteyiz, artık doğu ülkelerine de yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ziyareti de bir başlangıç olarak görüyorum. İlimizde fındık ve mamulleri ile ilgili birçok firmamız var bu firmalarımızı ve fındığımızı Hindistan'a çok güzel bir şekilde tanıtmalıyız. Oda olarak ilimizin tanıtılması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi anlamında elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bundan sonraki süreçte ben Hindistan ile ikili ilişkilerin gelişeceğine ve bu ilişkilerin ticarette de devam edeceğine inanıyorum." - ORDU