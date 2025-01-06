Şahinbey Belediyesi'nden Bebek Bezi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Şahinbey Belediyesi'nden Bebek Bezi Desteği

Şahinbey Belediyesi\'nden Bebek Bezi Desteği

Şahinbey Belediyesi, ikiden sonra doğacak her bebek için bir yıl boyunca bebek bezi desteği sağlayacağını duyurdu. 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirten Başkan Tahmazoğlu, bu uygulamanın aile bütçesine katkı sağlamayı ve çocuk sayısını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

06.01.2025 14:35  Güncelleme: 14:39
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Şahinbey Belediyesi, ilçede ikamet eden ailelere ikiden sonra doğacak her bebek için bir yıl boyunca bebek bezi desteği sağlayacak.

Şahinbey Belediyesi, 15 yıldır sürdürdüğü "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, ailelerin bebek bakımı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Proje kapsamında belediye ekipleri, yeni doğan bebekleri ziyaret ederek ebe ve sağlık müdürlüğü iş birliğiyle ailelere aşı, emzirme ve diğer sağlık konularında bilgi verirken, annelere ve bebeklere hediyeler sunuyor.

Bebek bezi projesi hayata geçti

Bugüne kadar 186 bin bebeği ziyaret eden belediye, ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugün itibarıyla yeni bir sosyal destek projesinin başladığını duyurdu. Bu proje kapsamında, ilçede ikamet eden ailelere ikiden sonra doğacak her bebek için bir yıl boyunca bebek bezi desteği sağlanacak. Şahinbey Belediyesi bir yıl boyunca bebek bezi masraflarını karşılayacak. Belediyeye başvuran aileler, 12 ay boyunca bu destekten faydalanabilecek.

"Şu ana kadar 186 bin bebeği ziyaret ettik"

15 yıldır yeni doğan bebekleri ziyaret ettiklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Biz Şahinbey Belediyesi olarak sağlıklı bir toplum oluşması için 15 yıldan beri uyguladığımız 'Hoş Geldin Bebek' projemiz var. Bununla aileleri ziyaret ederek onlara bebeğin aşıları, emzirme, diğer konularda sağlık müdürlüğüyle yaptığımız iş birliği neticesi ebemiz bilgi veriyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak annelerimize, çocuklarımıza hediyeler getiriyoruz. Şu ana kadar 186 bin bebeği ziyaret ettik" dedi.

"Çocuk sayesini teşvik etmek ve ailelerin yükünü hafifletmek için projeyi hayata geçirdik"

Aile bütçesine katkıda bulunmayı ve çocuk sayısını teşvik etmeyi amaçlayan bu uygulamanın detaylarını anlatan Tahmazoğlu, "Bugün itibariyle başladığımız yeni bir projeden bahsetmek istiyorum. Hem çocuk sayesini teşvik etmek, hem ailelerin bu konudaki yükünü hafifletmek adına, ikiden sonraki doğan her çocuk için Şahinbey Belediyesi olarak bir yıl boyunca, çocuğun bebek bezini biz karşılayacağız. Böylelikle aile bütçesine destek olmuş olacağız. Bu uygulamamız çocuk eğer ikiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren başlayacak. Hemen desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız şu, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi üçten az çocuk sayısı olunca Türkiye'nin nüfusu azalıyor ve yaşlanmaya başlıyor. Şu anda da ortalamaya baktığımızda 1.6'ya düşmüş durumda. Hem çocuk sayesini teşvik etmek, hem de ailelerin bu konudaki yükünü hafifletmek adına böyle bir uygulamaya başladık. Aileler bize başvurduğu takdirde 12 ay boyunca çocuk bezini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu proje gerçekten de çok mükemmel"

Bez yardımından yararlanacak baba Kazım Çapan, "Bu proje gerçekten de çok mükemmel. Allah razı olsun başkanımızdan da. Yani şu an Türkiye genelinde bakılırsa böyle bir proje gerçekten de Gaziantep'te ilk ve tek bir projedir. Kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şahinbey Belediyesi'nden Bebek Bezi Desteği - Son Dakika

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