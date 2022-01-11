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Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürüyor - Son Dakika

Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürüyor

11.01.2022 17:11
Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürüyor

Şahinbey Belediyesi üretimin artması için beş yıldan bu yana çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verilen desteğe bir yenisini daha ekleyerek 8.000 ton hayvan yemi desteği için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi üretimin artması için beş yıldan bu yana çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verilen desteğe bir yenisini daha ekleyerek 8.000 ton hayvan yemi desteği için protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verilen desteğin toplum geneline yansıyacağını belirterek "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir zamanda 29.500.000 TL civarındaki destek çok önemli. Girdi maliyetlerinin olabildiğince azalması gerekiyor. Çiftçiye verilen her destek tüketiciye de verilen destek anlamına geliyor. Maliyetler düştükçe bu, toplumun geneline yansıyor. İnşallah destek alan kişiler de olabildiğince üretimde verimli kullanmış ve işlerini büyütmüş olurlar. Verilen desteklerle Şahinbey ilçemiz tarımsal arazilerin en fazla ekildiği bir alan haline geldi. İnanıyorum ki bu desteklerle aynı etkiyi hayvan yetiştiricileri de gösterecektir" dedi.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi'nin önemli bir zamanda hayvan yetiştiricilerine destek olduğunu belirterek "Şahinbey Belediyemizin öncülüğünde son beş yılda tarımsal alana önemli destekler veriliyor. Yem maliyetlerinin arttığı bu dönemde Şahinbey Belediyemizin bu desteği tüm üreticilerimiz açısından ciddi anlamda kara gün dostu niteliğinde bir yardım olacak. Bu noktada Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Üretimin artması için ciddi destekler veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destek olmaya devam ettiklerini belirterek "Son iki yıldan bu yana pandemi süreci içerisindeyiz. Üretim anlamında ciddi sıkıntılar oldu ve dünyada başta gıda fiyatları olmak üzere ciddi artışlar meydana geldi. Bu anlamda üretimin arttırılması çok önemli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ekonomik alanda yeni bir program uygulanıyor. Bunun da temeli yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak yaklaşık 5 yıldan bu yana tarım alanına ciddi bir destek veriyoruz. Buğday, arpa, mercimek, silajlık mısır, fide ve gübre desteğinin yanı sıra hayvan yetiştiricileri için yem, tavuk, arılı kovan, süt sağım ve canlı hayvan desteğinde bulunduk. Ayrıca çiftçilerimizin 2.000 km üzerinde arazi yollarını yaparak tarlalarına erişimlerini kolaylaştırdık. Verilen desteklerle ekilen alan 80.000 dekardan 300.000 dekarın üzerine çıktı. Buna bağlı verilen desteklerle de çiftçimiz daha çok üretip daha çok kazanmaya başladı. Bu desteklerimizi arttırarak devam ettiriyoruz. İmzaladığımız protokolle hayvan yetiricilerimize yem desteğinde bulunacağız. Şu ana kadar 24.000 ton yem desteğinde bulunmuştuk bu protokolümüzle 8.000 ton daha hayvan yemi desteğinde bulunacağız. Bu süreçte verilecek olan bu destek çok önemli. 8.000 ton yemin maliyeti yaklaşık 29.500.000 TL civarında. Bunun yarısını Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılamış olacağız. Böylelikle hayvan yetiştiricilerimiz kışı rahat bir şekilde geçirmiş olacaklar. Bu projeye destek olan Valimiz Sayın Davut Gül'e Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve İlçe Tarım Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, verilen hayvan yemi desteğinin önemine dikkat çekerek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı hizmetler saymakla bitmez. 29.500.000 TL civarındaki bu destek bizim için çok önemli. Hayvancılıkta olmazsa olmazımız yem. Şahinbey Belediye Başkanımız küçükbaş ve büyükbaş hayvan için Şahinbey İlçesinde bulunan tüm hayvancılık işletmelerine yem desteğinde bulunuyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürüyor

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Şahinbey Belediyesi, Tahir Şahin, Şahinbey, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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