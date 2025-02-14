Sahipsiz Hayvanları Sokağa Bırakanlara 71 Bin 965 TL Ceza

Ekonomi

Sahipsiz hayvanları bakımevi dışında sokağa bırakanlara ağır yaptırım: Cezası 71 bin 965 lira

KIRIKKALE - Sahipsiz hayvanları bakımevi dışında sokağa bırakanlara uygulanan para cezası geçen yıl 50 bin lira olarak belirlenirken, bu miktar 2025 yılında 71 bin 965 TL'ye yükseltildi. Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda, yürürlüğe giren değişikliklerin uygulanmasına yönelik yol haritası belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilite edilmesine yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirildi. 2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de güncellenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve bakımevlerinde tutulması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeye göre, belediyelere hayvan bakımevleri kurmaları ve mevcut barınakları iyileştirmeleri için 31 Aralık 2028'e kadar süre tanındı. Ancak, hayvanların toplanarak bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin bakımevlerinde tutulması uygulaması derhal yürürlüğe girdi.

Kanun'un 14. maddesi uyarınca, rehabilitasyon işlemi tamamlanmış olsa dahi sahipsiz hayvanların barınak dışına bırakılması yasaklandı. Buna aykırı hareket edenlere hayvan başına 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, hayvan sayısına göre barınak kapasitesi değerlendirilecek ve yetersiz olan belediyeler, bütçelerinin belirli bir oranını barınak yapımına ayırmak zorunda olacak.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda yürürlüğe giren değişikliklerin uygulanmasına yönelik yol haritası belirlendi. Toplantıda 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

Vali Makas, toplantıda yaptığı açıklamada, düzenlemeler çerçevesinde belediyeler, il özel idaresi ve ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürütüleceğini belirtti. Kanunla birlikte tüm yerel yönetimlerin yeni sorumluluklar üstlendiğine dikkat çeken Makas, "Sadece hayvanların toplanması ve barındırılması değil, popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma çalışmalarına da öncelik verilecek. Bu süreç, tüm belediyelerimizin ortak hareket etmesiyle yürütülecek" dedi.

Kırıkkale'de yaklaşık 4 bin sahipsiz hayvanın bulunduğunu belirten Vali Makas, halk sağlığı ve güvenliğini koruyarak hayvanların yaşam hakkını da gözeten bir sistem oluşturulacağını vurguladı. Vali Makas, "Kanun, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelere barınak kurma zorunluluğu getiriyor. Belediyelerimiz ve özel idaremizle birlikte hayvanların sağlıklı bir şekilde barınmasını, kısırlaştırılmasını ve sahiplendirilmesini sağlamak adına bir alt komisyon oluşturduk" diyerek süreci en iyi şekilde yürütmek için çalıştıklarını söyledi.

Ruhsatlı bir barınak ve doğal yaşam alanı oluşturulmasının planlandığını belirten Makas, " Kırıkkale Belediyesi'nin bu süreçte lokomotif bir rol üstlenerek ruhsatlı bir barınak ve doğal yaşam alanı oluşturması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 43 bin metrekarelik bir alanın Milli Emlak'tan talep edilmesi ve burada bir doğal yaşam alanı kurulması öngörülmektedir. Barınak ve yaşam alanı kurulum süreciyle birlikte sahipsiz hayvanların barınması, kısırlaştırılması, hayatlarını sürdürebilmeleri ve sahiplendirilmelerine yönelik aşamalar, tüm belediyelerimiz ve özel idaremizle birlikte oluşturulacak bir alt komisyon tarafından yürütülecek. Desteklerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi noktasında taahhütte bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvanların korunması sürecinde insan sağlığı ve güvenliğinin de öncelikli olduğunu anlatan Makas, "Devlet geleneğimizde hizmetin odağında her zaman insan yer almaktadır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla belediyelerimiz, valiliğimiz ve özel idaremiz bu doğrultuda hareket edecektir. Tarih boyunca en merhametli toplum olarak gösterilebilecek Türk toplumu, insana odaklanarak, merhamet çizgisinden şaşmadan hayvanların da hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışacaktır. Ancak bu süreçte insan hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi ve halk sağlığının korunması öncelikli olacaktır" diye konuştu.

Vali Mehmet Makas, vatandaşların zarar görmemesi ve sahipsiz hayvanların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.