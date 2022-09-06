Güney Afrika ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü

Sahra Altı Afrika'nın en büyük ikinci ekonomisi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2022'nin ikinci çeyreğinde düşüş yaşadığı bildirildi.

Sahra Altı Afrika'nın en büyük ikinci ekonomisi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2022'nin ikinci çeyreğinde düşüş yaşadığı bildirildi. Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, ülkede GSYİH'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,7 oranında küçüldüğü belirtildi. Stats SA'dan yapılan açıklamada, bu dönemde ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinin, bu küçülmede önemli rol oynadığı vurgulandı. Açıklamada, sel felaketinde fabrika, tesis ve depoların hasar görmesi sonucu tedarik zincirinde meydana gelen aksamanın, ulusal üretimi yaklaşık yüzde 6 oranında aşağı çektiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bu dönemde ülke çapında yaşanan yaygın elektrik kesintilerinin de ekonomideki bu küçülmeye önemli ölçüde etkisi olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, tarımsal üretimde de yüzde 7,7'lik bir düşüş görüldüğü belirtildi. Afrika'nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Güney Afrika ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,9'luk büyüme yakalamıştı.

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