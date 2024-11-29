Sahte Dolar Krizi: İhracatçılar ve İşçiler Zor Durumda - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Dolar Krizi: İhracatçılar ve İşçiler Zor Durumda

Sahte Dolar Krizi: İhracatçılar ve İşçiler Zor Durumda

Sahte dolardan dolayı döviz bozduramayan ihracatçılar, maaş ödemekte güçlük çekiyor.

29.11.2024 11:43
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Organik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Musa Evin, sahte dolar sıkıntısı yüzünden ihracattan gelen dolarlarını bozduramadıklarını ve ay sonu olması nedeniyle işçilerinin maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirtiliyor. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia ediliyor. Kapalıçarşı'da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçti. Bürolar dolar alımlarını durdururken, banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Merkez Bankası da banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını açıkladı. Vatandaşlar, ellerindeki dolarları bozdurmakta zorlanırken süreç içerisinde ihracatçılar da kazançları döviz cinsinden olması nedeniyle zor duruma düştü.

Organik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Musa Evin, konu ile ilgili şunları söyledi: "İhracatçıların ihracat bedelleri döviz cinsinden gelmektedir. Gelen dövizlerin yüzde 30'unu peşin bozdurma zorunluluğu vardır. Kalanını genellikle döviz olarak tutuyor. İhtiyacımız olduğunda parça parça bozduruyoruz. Ay sonu geldi, maaş ve çek ödemelerimiz var. Fakat piyasadaki sahte döviz krizi nedeniyle bankalar ve bürolar döviz bozmak istemiyorlar, bozmuyorlar. İhracatçılar bu dövizi bozdurmadığı takdirde mağdur olacak. Maaşları ödeyemeyeceğiz, çeklerimizi ve ödemelerimizi yapamadığımız takdirde bankadaki ve piyasalardaki kredibilitemiz zarar görecek. Mağdur olmamamız için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde şirketlerimiz ve personelimiz sorunlarla karşı karşıya kalacak". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sahte Dolar Krizi: İhracatçılar ve İşçiler Zor Durumda - Son Dakika

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