Sahte Döviz Bürolarına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Döviz Bürolarına Dikkat!

Sahte Döviz Bürolarına Dikkat!
28.05.2025 16:34
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Vatandaşlar, yetkisiz döviz bürolarından işlem yapmaktan kaçınmalı; ceza riski var.

Döviz alım satımında kayıt dışı işlem yapan sahte döviz bürolarına karşı vatandaşlar bir kez daha uyarıldı. Yetkisiz işletmelerin hem ekonomi hem de bireysel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekilirken, denetimsiz çalışan işletmelerin vatandaşları yanıltarak vergi kaybına ve hukuki sorumluluğa yol açtığını belirtildi.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkan Yardımcısı Adil Yazıcıoğlu, Denizli'deki döviz bürolarına yaptığı ziyaret kapsamında, YATA Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Tandır ile birlikte yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşların yalnızca yetkili müesseselerden işlem yapmaları çağrısında bulundu.

"A veya G grubu ibaresi olmalı"

Yazıcıoğlu, yetkisiz, döviz bürosu süsü verilmiş işletmelerin bulunduğuna dikkat çekerek, "Bazı işletmeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetki almadan döviz alım satımı yapıyor. Bu yerler döviz bürosu görünümünde olsa da aslında ruhsatsızdır. Gerçek döviz bürolarının tabelalarında A veya B grubu ibaresi yer alır ve duvarlarında bakanlıkça verilen yetki belgesi açıkça görülmelidir" dedi.

"Sahte döviz ve belge riskiyle karşı karşıyayız"

Yazıcıoğlu, yetkisiz işletmelerin daha cazip kur oranları sunarak vatandaşları cezbetmeye çalıştığın ancak, bu yerlerde yapılan işlemlerin sahte belgelerle gerçekleştirilebildiğini belirtti. Bu tarz işletmelerde işlem yapan vatandaşların sahte döviz alma ya da dolandırıcılıkla karşı karşıya kalabileceğini belirten Yazıcıoğlu, "Bu işlemler kayıt dışı olduğu için sonradan doğabilecek sorunların çözümü mümkün olmaz. Vatandaşlar, yalnızca yetkili döviz bürolarını tercih ederek yasal koruma altında işlem yapabilirler. Yaşanabilecek sorunlarla da karşılaşmazlar" dedi.

"Küçük fiyat avantajı büyük zarara dönüşebilir"

Yazıcıoğlu, kaçak işletmelerin sunduğu kur avantajlarının uzun vadede büyük risk doğurabileceğine dikkat çekerek, "Bugün için birkaç kuruş daha uygun fiyattan döviz almak isteyenler, ileride sahte para, kayıtsız işlem ya da para cezası gibi sorunlarla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

"İşlem başına 10 bin TL'ye varan ceza uygulanabilir"

TÜYEMDER Başkan Yardımcısı Yazıcıoğlu, yetkisiz yerlerde işlem yapanların sadece işletme sahiplerinin değil, vatandaşların da cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Resmi belge düzenlemeyen yerlerde işlem yapmak, vatandaşın da sorumluluğunu doğurur. Tespit edilmesi halinde, işlem yapan kişiye 10.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilir. Bu nedenle işlem yapılan yerin yetkili olduğundan emin olunmalıdır" uyarısını yineledi.

"Dernek olarak kaliteyi artırmak için buradayız"

Yazıcıoğlu, 2022 yılında kurulan TÜYEMDER'in amacının sektörü kayıt altına almak, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşı korumak olduğunu belirtti. Denizli ziyaretlerinin bu çerçevede gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi; "Denizli'deki üyelerimizi ziyaret ederek sektörel sorunları dinledik. Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle, döviz bürolarında hizmet kalitesini belli bir standarda ulaştırmayı hedefliyoruz."

"Yetkili müessese görünümlü paravan işletmeler var"

YATA Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Tandır da yetkili müessese ruhsatı alarak bu ruhsatı yalnızca vitrin olarak kullanan ve asıl faaliyetlerini bir üst katta ya da yan binada, farklı adreste sürdüren bazı firmalar hakkında uyarılarda bulundu. Hukuki gerekli başvuruları da yaptıklarını belirten Tandır; "Bu firmalar, asıl işlemleri ya yan dükkanda ya da üst katlarda yapıyor. Böylece hem vergi kaçırıyorlar hem de denetimden uzak kalıyorlar. Biz bu konuda hem MASAK'a hem savcılıklara gerekli başvuruları yaptık. Konuyu da takip ediyoruz" dedi.

"Cezalarla karşılaşabilirsiniz"

Tandır, kayıt dışı yerlerde sahte fiş düzenlendiğini, bu fişlerde ne firma adı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu bulunduğunu belirterek; "Vatandaşlar, bilgisayar çıktısı verilen sahte belgeleri resmi fiş zannediyor. Oysa bu tür belgeler geçersizdir. Kanuna göre belge düzenine uymayan yerlerden döviz almak, vatandaşı da sorumlu kılar. Bugün küçük bir vergi için kayıt dışı işlem yapanlar, yarın 5 ila 10 bin TL ceza ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

"Kayıtlı firmaları tercih edin, belgeyi kontrol edin"

Tandır, vatandaşlara işlem yaptıkları döviz bürosunun tabelasında "A" ya da "B" grubu ibaresini görmelerini ve ofisteki yetki belgesini kontrol etmelerini önerdi. "Ayrıca işlem sonunda verilen belgede firmanın tam unvanı, vergi numarası ve Hazine logosu yer almalıdır. Bu unsurlar yoksa o fiş geçerli değildir" dedi.

"Kimlik zorunluluğu ve vergi yasal bir uygulamadır"

Tandır, bazı vatandaşların kimlik bilgisi talep edilmesinden veya kambiyo gider vergisinin alınmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu uygulamaların yasal zorunluluk olduğunu hatırlatarak; "Bakanlık düzenlemesine göre 185 bin TL üzeri işlemlerde kimlik alınması zorunludur. Ayrıca yapılan her döviz alım satımı için binde 2 oranında kambiyo gider vergisi tahsil edilir. Bu yasal bir zorunluluktur" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, denizli, Finans, Hukuk, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte Döviz Bürolarına Dikkat! - Son Dakika

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