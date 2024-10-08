Saimbeyli Çeralan Cevizi Tescil İçin Çalışmalara Başladı

Ekonomi

Saimbeyli Çeralan cevizi tescil yolunda

Asırlık ceviz ağaçlarında yetişen Çeralan cevizinde hasat başladı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde asırlık ceviz ağaçlarında yetişen Çeralan cevizi hasat edildi. Damlarda kurumaya bırakılan cevizler için Saimbeyli Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bin rakımlı Çeralan Mahallesinde doğada kendiliğinden yetişen lezzeti ve aromasıyla öne çıkan Çeralan cevizinde hasat başladı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve mahalle sakinleri cevizi birlikte hasat etti. Bin bir emekle toplandıktan sonra damlarda kurumaya bırakılan Çeralan cevizi lezzetinin tescillenmesi için Saimbeyli Belediyesi, Saimbeyli Kaymakamlığı ve Kozan Ticaret Odası'nın girişimleri başladı.

"Lezzet ve yağ açısından oldukça kaliteli

Başkan Mahmut Dal, Kozan Ticaret Odası'yla birlikte çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Cevizimizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne göndererek lezzeti, tadı ve verimliliği hakkında bir akademik çalışma yaptırıyoruz. Çeralan cevizine coğrafi işaret almak için çalışmaktayız. Çeralan'da hem cevizi hem de pekmeziyle gerçekten görülmeye değer, nam yapmış mahalledir. Çeralan deyince özellikle ceviz akla gelir. O yüzden biz de bunu mahallemizin ismini ön plana çıkarmak adına cevizimizi markalaştırmak istiyoruz. Belediye olarak çiftçimizi bu alanda destelemek istiyoruz. Bu cevizin özelliği tadı, yağ oranı. Yani lezzet ve yağ açısından gerçekten oldukça kaliteli. Bu önümüzdeki günlerde yapılacak akademik çalışmada ortaya çıkacaktır. Bu tamamen doğal ve organik şekilde yetişen yerli cevizler. Yani ırkı bozulmamış tabiri caizse GDO'suz genetiği değiştirilmemiş bir ürün olarak gerçekten ön plana çıkmaktadır. Ekonomiye kazandırılarak kentlere göçüde önlemek istiyoruz" dedi.

"Özel olarak gelip bu cevizi alıyorlar"

Ceviz üreticisi İsmail Umut, bu yıl sıcak nedeni ile cevizde verim düşüklüğü yaşandığını ama lezzet ve aromasında bir olumsuzluk olmadığını kaydederek, "Adana'da çok fazla ceviz satışı var ama özel olarak gelip bu cevizi alıyorlar. Bölgemizde sulama sorunu çözülürse daha çok üretim ile bölge ekonomisi canlanacaktır" dedi.