Sakarya'da 8 ayda üretilen 143 bin 236 aracın 97 bin 201'i ihraç edildi - Son Dakika
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Sakarya'da 8 ayda üretilen 143 bin 236 aracın 97 bin 201'i ihraç edildi

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Sakarya'da ocak-ağustos döneminde banttan indirilen 143 bin 236 aracın yüzde 67,8'ine denk gelen 97 bin 201'i ihraç edildi. Kent, otomotiv ihracatında Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından dördüncü sırada yer alırken bu dönemde 2 milyar 949 milyon 680 bin dolarlık dış satım yaptı.

Sakarya'da ocak-ağustos döneminde banttan indirilen 143 bin 236 aracın yüzde 67,8'ine denk gelen 97 bin 201'i ihraç edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-ağustos döneminde 2 milyar 949 milyon 680 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde yılın 8 ayında üretilen 854 bin 860 taşıtın 605 bin 839'u yurt dışına gönderildi.

İhracatta adet bazında yüzde 16,04 paya sahip Sakarya'dan söz konusu dönemde üretilen 143 bin 236 aracın yüzde 67,8'ine denk gelen 97 bin 201'i ihraç edildi.

Sakarya'da 2025 yılının aynı dönemine göre bu sene ocak-ağustos aylarında adet bazında üretim 3 bin 160 azalırken dış satım 331 arttı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın 8 ayında 126 bin 888 otomobil, 1460 midibüs, 1171 otobüs, 842 küçük kamyon, 32 kamyonet ve 12 bin 843 traktörden oluşan 143 bin 236 araç üretildi. Kentte günlük 589 araç banttan indirildi.

Bu dönemde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 126 bin 888 otomobilden 87 bin 747'sini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 3 bin 505 araç üretti, 1331'ini ihraç etti.

Aynı dönemde 12 bin 843 traktör üreten TürkTraktör, bunların 8 bin 123'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Kaynak: AA
İstanbulİhracatEkonomiKocaeliAğustosSakaryaÜretimBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 8 ayda üretilen 143 bin 236 aracın 97 bin 201'i ihraç edildi - Son Dakika
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