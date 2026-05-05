Sakarya'da Tramvay Hattı Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Sakarya'da Tramvay Hattı Dönemi Başlıyor

05.05.2026 22:48
Başkan Alemdar, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın şehrin ticari ve sosyal hayatına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

SAKARYA Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı muhtarlarıyla buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ihalesi tamamlanan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın sadece şehre modern bir ulaşım ağı katmayacağını geçtiği bölgelerin ticari ve sosyal hayatına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Alemdar, "Tramvay hattımız esnafımızdan öğrencilerimize, çalışanlarımızdan ziyaretçilerimize kadar herkesin günlük hayatını doğrudan etkileyecek. Şehir merkezindeki ulaşım ağının omurgası olacak tramvay hattımız geçtiği bölgelerin ticari ve sosyal etkileşimi daha da artıracaktır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Bayram Demirci ve Adapazarı mahalle muhtarlarını misafir etti. Görüş ve önerilerin değerlendirildiği ziyarette, muhtarlar hayata geçirilen ve geçirilmesi için adımlar atılan başta Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı olmak üzere dev projeler için Alemdar'a teşekkür etti.

'SAKARYA'DA TARİHİ YATIRIMLARA İMZA ATILIYOR'

Konuşmasında projelere ilişkin değerlendirmede bulunan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, "Yusuf Başkanımız Sakarya'da tarihi yatırımlara imza atıyor. Bizler kendisinin hızına yetişmekte zorlanıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede Sakarya'mız bu dev projelerle çok farklı bir noktaya ulaşacak" dedi.

'EN KISA ZAMANDA KAZMA VURULACAK'

Ziyarette ihalesi gerçekleştirilen tramvay hattına dair açıklamalarda bulunan Alemdar, "Şehrimizin tüm dinamikleriyle omuz omuza vererek projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Metrobüs projemizin ardından geçtiğimiz günlerde hafif raylı sistem projesinde ihale süreci geride kaldı. Tramvay hattı için inşallah en kısa zamanda kazmayı vurup, şehrimizi toplu ulaşım alanında modern bir seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.

'TİCARİ VE SOSYAL ANLAMDA DA DEĞER KATACAK'

Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı'nın ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcı olacağına dikkat çeken Alemdar, "Bu hat sayesinde vatandaşlarımız daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak Öyle ki esnafımızdan öğrencilerimize, çalışanlarımızdan ziyaretçilerimize kadar herkesin günlük hayatını doğrudan etkileyecek. Şehir merkezindeki ulaşım ağının omurgası olacak tramvay hattımız geçtiği bölgelerin ticari ve sosyal etkileşimi daha da artıracaktır. Bu anlamda şehrimiz önemli bir değer kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:28:22. #7.12#
