Sakarya'dan Mart ayında 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakarya'dan Mart ayında 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Sakarya\'dan Mart ayında 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sakarya'da Mart ayında toplam 418 milyon 217 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde ise 310 milyon 850 bin dolarlık ithalat yapıldı. TÜİK'in açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye genelinde ihracat yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak kaydedildi.

30.04.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sakarya'dan Mart ayında toplam 418 milyon 217 bin dolarlık ihracat, 310 milyon 850 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye'de ihracat Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sakarya'da ise 2024 yılının Mart toplam 418 milyon 217 bin dolarlık ihracat, 310 milyon 850 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, İhracat, Sakarya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan Mart ayında 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü İsrail polisi, bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:32 Yargıtay’da başkanlık seçimi ertelendi Yargıtay'da başkanlık seçimi ertelendi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'dan Mart ayında 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement