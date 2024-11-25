O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı - Son Dakika
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Ekonomi

O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı

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Sakarya'da yılın 10 ayında üretilen 229 bin 741 aracın yüzde 74,5'i ihraç edildi. Sakarya, Türkiye'nin otomotiv ihracatında 7. sırada yer alarak 5,2 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

25.11.2024 14:17  Güncelleme: 14:46
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Sakarya'da yılın 10 ayında üretilen 229 bin 741 aracın yüzde 74,5'ine denk gelen 171 bin 72'si ihraç edildi.
Ocak-ekim döneminde toplam ihracatta 5 milyar 275 milyon 438 bin dolar dış satım yaparak tarihi rekor kıran Sakarya, iller bazında ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.
Kent ihracatının yüzde 88'ini ise otomotiv sektörü tek başına gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, bu alanda gerçekleştirdiği dış satımla ülke ekonomisine 4 milyar 645 milyon 157 bin dolar döviz kazandırdı.

SAKARYA İHRACATTA REKOR KIRDI

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 10 ayında üretilen 1 milyon 162 bin 178 taşıtın 838 bin 119'u yurt dışına satıldı.

Sakarya ise ürettiği 229 bin 741 aracın yüzde 74,5'ine denk gelen 171 bin 72 adet aracı ihraç etti. Bir başka deyişle 10 araçtan 7'sini yurt dışına gönderdi.

Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 19,9'unu, ihracatının ise yüzde 20,4'ünü tek başına karşılayan Sakarya, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

GÜNDE 753 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Sakarya'da 10 ayda 187 bin 835 otomobil, 1714 midibüs, 1342 otobüs, 955 küçük kamyon, 114 kamyonet, 37 bin 781 traktör olmak üzere toplam 229 bin 741 araç üretildi. Böylece kentte günde 753 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota birinci, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı. Ocak-ekim döneminde 187 bin 835 otomobil üreten Toyota, bunun 157 bin 723'ünü yurt dışına gönderdi.

Aynı dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 4 bin 125 aracı üreten Otokar, bunların 1849'unu ihraç etti. TürkTraktör ise ürettiği 37 bin 781 traktörün 11 bin 500'ünü yurt dışına sattı.

Kaynak: AA

Otomobil, İhracat, Türkiye, sakarya, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı - Son Dakika

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