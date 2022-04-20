Sakarya Gaz Sahası'na proje bazlı devlet yardımı yapılacak - Son Dakika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği yatırımı proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 yıl yatırım desteği verilecek.

Bu kapsamda, öngörülen sabit yatırım tutarı 145 milyar 177 milyon 716 bin 455 lira, ilave istihdam 1018 kişi olarak belirlendi.

Yatırım süresi sonunda gaz sahasının doğal gaz üretim kapasitesinin ise yılda 14 milyar metreküp olacağı öngörüldü.

Söz konusu yatırım gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak.