Sakarya Gaz Sahası'na proje bazlı devlet yardımı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Gaz Sahası'na proje bazlı devlet yardımı yapılacak

20.04.2022 12:28
Sakarya Gaz Sahası'na proje bazlı devlet yardımı yapılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği yatırımı proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği yatırımı proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 yıl yatırım desteği verilecek.

Bu kapsamda, öngörülen sabit yatırım tutarı 145 milyar 177 milyon 716 bin 455 lira, ilave istihdam 1018 kişi olarak belirlendi.

Yatırım süresi sonunda gaz sahasının doğal gaz üretim kapasitesinin ise yılda 14 milyar metreküp olacağı öngörüldü.

Söz konusu yatırım gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi Sakarya'da köpeklere işkence edildiği iddiası Sakarya'da köpeklere işkence edildiği iddiası

Zonguldak, Doğalgaz, Yatırım, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya Gaz Sahası'na proje bazlı devlet yardımı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası'na proje bazlı devlet yardımı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement