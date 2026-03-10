Sakarya'nın Demir Yolu Projesi Ekonomiyi Güçlendirecek - Son Dakika
Son Dakika Logo

Sakarya'nın Demir Yolu Projesi Ekonomiyi Güçlendirecek

10.03.2026 14:21
SATSO Başkanı Altuğ, sanayiyi demir yolu ile birleştirmenin Sakarya'nın rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin üretim gücünü küresel rekabette ileri taşıyacak en kritik adımın, sanayiyi doğrudan demir yolu ağıyla buluşturmak olduğunu bildirdi???????

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, demir yolu ile yük taşımacılığının gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanıldığını belirterek, Sakarya'daki yatırımların da sanayi ile entegre bir demir yolu altyapısı anlayışıyla planlanması gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin demir yolu yatırımlarının gün geçtikçe büyüdüğünü, geliştiğini ve güçlendiğini kaydeden Altuğ, Sakarya'nın imzasını taşıyan yerli ve milli elektrikli hızlı tren setinin raylara inmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu, bu sürecin hem tren setleri hem de demir yolu altyapı yatırımlarıyla devam edeceğine inandıklarını bildirdi.

Altuğ, Sakarya için önem taşıyan Karasu Demir Yolu Projesi'nin yeniden hız kazandığını, projenin 2028'de tamamlanmasının planlandığını aktararak, "Geçen yıl yapılan girişimlerle yeniden ihale edilerek çalışmaları başlayan Karasu demir yolunun 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Şehrimizin sahip olduğu üretim potansiyeli dikkate alındığında bu proje hem Sakarya hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir değer oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akçakoca, Ereğli ve Bartın gibi Karadeniz kıyı hattını İç Anadolu'ya bağlayacak bu demir yolu projesinin, geçtiği bölgelerde ekonomik ve sosyal gelişime önemli katkı sağlayacağını belirten Altuğ, şehirlerin gelişiminde ekonomik odaklı ulaşım ve lojistik imkanlarının belirleyici olduğunu ifade etti.

"Büyük sanayi tesislerinin demir yolu ağına entegre edilmesi önemli kazanımlar sağlayacak"

Altuğ, Sakarya'da son yıllarda planlı sanayileşme adımlarının özellikle kuzey bölgesinde yoğunlaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yeni organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi yatırımlarımızı ağırlıklı olarak kuzey bölgelerimizde planlıyoruz. Bu bölgeler artık üretim açısından önemli bir cazibe merkezi olacak. Bunun yanında Lojistik OSB ve Bilişim OSB projelerimiz de yine kuzey bölgemizde yer alıyor. Devam eden demir yolu projesinin hem merkezdeki hem de kuzeydeki sanayi bölgeleriyle entegre edilmesi artık bir gerekliliktir. Bununla birlikte şu anda genişleme çalışmalarıyla kapasitesi ciddi oranda artacak olan Karasu Limanı'nın demir yoluyla entegre edilmesi limana ve bölgeye önemli bir ekonomik hareketlilik kazandıracaktır. Karasu ilçemize bir serbest bölge kazandırılması konusunda da girişimlerimiz devam ediyor. Liman, Lojistik OSB, demir yolu ve serbest bölge yatırımlarıyla Karasu önemli bir lojistik ve ticaret merkezi haline gelecektir."

Demir yolu bağlantılarının sanayi bölgeleri ve büyük üretim tesisleriyle entegre edilmesinin, firmaların rekabet gücünü artıracağını ifade eden Altuğ, Sakarya'nın üretim gücünü küresel rekabette ileri taşıyacak en kritik adımın, sanayiyi doğrudan demir yolu ağıyla buluşturmak olduğunu bildirdi.

Altuğ, Sakarya'da faaliyet gösteren büyük sanayi tesislerinin demir yolu ağına entegre edilmesinin önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sakarya, Ulaşım, Son Dakika

