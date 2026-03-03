Sakarya'nın İhracatı Yüzde 17,7 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'nın İhracatı Yüzde 17,7 Arttı

03.03.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, 2023'ün ilk iki ayında 949 milyon dolar ihracat ile otomotivde liderliğini sürdürdü.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya'dan, yılın ilk iki ayında 949 milyon 20 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-şubat döneminde ülke ihracatına yüzde 2,62 katkı sunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları ile iklimlendirme sanayisi gibi sektörlerle ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya, geçen yılın ilk iki ayında 805 milyon 985 bin dolar olan dış satımını, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,74 artırarak 949 milyon 20 bin dolara çıkardı.

İhracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya'dan 124 ülke ve 7 serbest bölgeye ürün gönderildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, en çok ihracata yüzde 87,85 ile otomotiv alanında imza attı.

Yılın iki ayında geçen seneye göre yüzde 21,83 artışla 833 milyon 799 bin dolarlık taşıt ihracatı gerçekleştirilen kentten bu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise İspanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu.

"25 ana sektörde ürün gönderdik"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın ihracatta şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1'lik artış sağladığını bildirdi.

Altuğ, şubatta bu yılın ocak ayına göre ise yüzde 30,3'lük düşüşle yaklaşık 390 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 2 ayında kümülatif ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,8 artış göstererek 949 milyon dolar oldu ve en çok ihracat yapan 7. il konumumuzu da koruyup 25 ana sektörde ürün gönderdik. Tüm bu ciddi rekabet ortamına, maliyet baskısına ve değişken süreçlere rağmen canla başla dünya için üreten tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Sakarya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'nın İhracatı Yüzde 17,7 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:43:09. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'nın İhracatı Yüzde 17,7 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.