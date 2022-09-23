Sakarya'da ayçiçeği üreticileri hasat mesaisinde - Son Dakika
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Sakarya'da ayçiçeği üreticileri hasat mesaisinde

23.09.2022 11:32

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 14 bin dönüm araziye ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 14 bin dönüm araziye ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı.

Biçerdöverler yardımıyla hasat edilen ayçiçeği, traktörlere yüklenerek Kaynarca Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin deposuna götürülüyor.

Burada çiftçilerin ürünleri, tartıldıktan sonra kamyonlara yüklenerek Trakya Birlik'in Tekirdağ'daki entegre tesislerine gönderiliyor.

İlçede yağlık ayçiçeğinden 3 bin 970 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

"Trakya Birlik gerçekten iyi fiyat verdi"

Kooperatif Başkanı Ayhan Demirhan, AA muhabirine, kooperatif olarak şu ana kadar 1850 ton civarında alım yaptıklarını, alımların devam ettiğini söyledi.

Haziran ve temmuz aylarındaki yağışlar nedeniyle verimde biraz düşüş olduğunu belirten Demirhan, "Aynı zamanda haşere nedeniyle yüzde 5 gibi bir verim kaybımız da var. Onun için bu yıl geçen yıla göre verimimiz biraz az ama fiyat konusunda Trakya Birlik gerçekten iyi fiyat verdi. Piyasada normalde 9,5 liraya alınan ayçiçeğini ortaklarımızdan 40 yağ oranıyla 12 liradan alıyoruz. Her bir yağ oranı için 18 kuruş fark ödüyoruz. Halkımız o konuda mağdur kalmıyor. Kooperatifçiliğin ortaklara faydaları bunlar." diye konuştu.

Geçen yıl kooperatif olarak 2 bin 750 ton ayçiçeği alımı yaptıklarını, bu sene de 2 bin 800 ton civarında alım gerçekleştirecekleri bilgisini veren Demirhan, geçen yıl 12 bin dönüm ekim alanının 2022'de 14 bin dönüme çıkmasına rağmen verimde belirli bir miktar kayıp olduğu için aynı miktarı beklediklerini kaydetti.

Demirhan, alım döneminin iyi geçtiğini dile getirerek, "Çiftçimiz traktörle gelip ürünü boşaltıyor, makbuzunu alıyor, ödemesi de Trakya Birlik tarafından yapılıyor. Biz de bu ürünleri Trakya Birlik'in Tekirdağ'daki entegre tesislerine gönderiyoruz. Burada direkt yağ basımına sunuluyor, oradan da tenekelerle bütün ülkeye dağılıyor." ifadelerini kullandı.

"Ürünümüzü Trakya Birlik'e veriyoruz"

Ayçiçeği üreticisi Salih Güzelalp, bu yıl ekim yaptığı 24 dönüm alandan dönüm başına ortalama 200 kilogram ürün aldığını ifade ederek, "Buraya 5 bin 200 kilo ayçiçeği teslim ettim. Hava şartları olumsuz gitse de ayçiçeği için olumlu geçtiğini düşünüyorum. Fiyatlar da geçen senenin iki katı. Geçen yıl 6 liraydı, bu yıl 12-13 lira fiyat verdiler. Bunun desteğini de içine katarsak bize 14-15 liraya gelecek diye düşünüyorum. Üretici olarak ayçiçeği rekoltesinden ve fiyatlarından memnunum." şeklinde konuştu.

Üretici Kasım Çelikden de 50 dönüm araziye ayçiçeği ektiğini, dönümünden 280 kilogram civarında rekolte beklediğini söyledi.

Geçen yıllara göre bu sene hava şartları nedeniyle verimin biraz düştüğüne değinen Çelikden, "Ayçiçeğinin bakımı mısıra göre biraz daha kolay. Ekip çapasını yapıyorsun, ilacını attın mı hasadını yapıyorsun. Ürünümüzü Trakya Birlik'e veriyoruz." dedi.

Çiftçi Ergün İldeniz ise buğday ve mısır hasadını tamamladıklarını, ayçiçeği hasadına başladıklarını bildirdi.

Rekoltenin geçen yıldan biraz daha düşük olduğuna dikkati çeken İldeniz, "Gübreyi, ilacı tam alıp atamadık. 150 dönüm arazi ekiyorum. Geçen yıl 30 ton ürün aldım ama bu yıl o kadar ürün alamayacağım galiba. Ayçiçeğini tüccara vermiyoruz, yağlı tohumlara (kooperatif) veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da ayçiçeği üreticileri hasat mesaisinde - Son Dakika

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