Sakarya’nın OSB'leri Sanayı Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakarya’nın OSB'leri Sanayı Geliştiriyor

Sakarya’nın OSB\'leri Sanayı Geliştiriyor

Sakarya'da 6 OSB, güçlü altyapı ve modern tesislerle ihracatta büyük başarı sağlıyor.

15.02.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da kurulu 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), güçlü altyapısı ve modern üretim tesisleriyle sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Geçen yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6 milyar 279 milyon 938 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya'da, 1255 hektar alan üzerine kurulu 6 OSB yer alıyor.

Sakarya 1. OSB, Sakarya 2. OSB, Sakarya 3. OSB, Ferizli OSB, Karasu OSB ve Kaynarca Mobilya İhtisas OSB'de üretim devam ederken, Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB'de firmaların inşaat faaliyeti, Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB ile Sakarya Söğütlü OSB'de kamulaştırma ve altyapı işlemleri sürüyor.

Toplam 300 firmaya ev sahipliği yapan 6 OSB, yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlıyor.

"Organize tarım bölgeleri için çalışmalarımız var"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, kentin hem tarımsal hem de endüstriyel anlamda tükettiğinden fazlasını ürettiğini belirterek, ürettiğini de dünyanın 160 ülkesine sattığını söyledi.

Üretimde OSB'lerin önemine işaret eden Altuğ, "Şu anda neredeyse bütün organize sanayi bölgelerimiz yüzde 100 dolulukla üretime devam ediyor. Bu organize sanayi bölgelerinin içinde yurt içinden ve dışından yüzlerce yatırımcı var. 35 bin kişi organize sanayi bölgelerimizde istihdam ediliyor." diye konuştu.

Altuğ, Sakarya'nın jeopolitik konumu dolayısıyla avantajlı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çarpık sanayileşmeyi önlemenin, önemli ve verimli tarım alanlarımızı korumanın yolunun OSB'lerden geçtiğine inanıyorum. Şehrin yüz ölçümünün yüzde 2'sini sanayileştirelim istiyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız da aynı şeyi söylüyorlar. Yani ülkenin yüz ölçümünün yüzde 2'si sanayileşsin istiyorlar. Biz de bu yoldan devam ediyoruz. Şu anda Sakarya'da organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri veya dışarıdaki sanayi tesislerinin şehrin yüz ölçümüne oranı yüzde 0,9. Yüzde 1 civarında sanayi büyümesine ihtiyacımız var, bunu planlıyoruz."

Verimli tarım alanlarına dokunmadıklarını, OSB'leri üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf tarım alanlarında yapmayı planladıklarını vurgulayan Altuğ, tarımsal anlamda da üretmenin önemli olduğunu, verimli topraklara sahip şehrin güneyinde Pamukova, Geyve, Taraklı bölgesinde organize tarım bölgeleri için çalışmalarının bulunduğunu kaydetti.

"Yeşil organize sanayi bölgesi çalışmalarımız var"

Altuğ, enerji, gıda ve yapı ihtisas ile lojistik, teknoloji OSB'leri kurulması için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, "Organize sanayi bölgelerinde 300 civarında firmamız var şu anda. Makine ihtisas, mobilya ihtisas ve metal otomotiv ihtisas OSB'lerde altyapı çalışmaları bitti, firmalar inşaatlarına başlıyorlar. Oralar da bittiğinde hem Sakarya'nın üretimi yoğunlaşacak hem de ihracatımız ikiye katlanacak." ifadelerini kullandı.

Yeşil OSB çalışmalarından da bahseden Altuğ, "Özellikle mevcut organize sanayi bölgelerimizi yeşil organize sanayi bölgesi yapma çalışmalarımız var. Kullandığı suyu tekrar kullanmaya, hatta kendi enerjisini üretmeye kadar birçok çalışmamız var. Bundan sonra yapacağımız bütün organize sanayi bölgeleri mutlaka yeşil organize sanayi bölgesi olacak." dedi.

Akgün Altuğ, "Model Fabrika" çalışmasının devam ettiğini dile getirerek, "Model Fabrika, özellikle hem KOBİ'lerimiz hem de bütün imalatçı firmalarımızın çağcıl ve yalın üretim, dijital dönüşümle ilgili sorunlarını görerek çözme konusunda yapı oluşturacağı için önemli. Biz de Bakanlık yetkilileriyle model fabrikanın ilk iyi niyet imzasını attık. İnşallah bu konuda çok kısa sürede yol alacağız ve şehrimize bir 'Model Fabrika' kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, sakarya, Finans, Çevre, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya’nın OSB'leri Sanayı Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya’nın OSB'leri Sanayı Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.