Salçalık domatesler tezgahlara indi

Aydın'da domates sezonu hareketliliği devam ederken, salçalık domatesler de kilosu 5 TL'den pazar tezgahlarında yerini aldı.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinin hasat hareketliliği devam ederken vatandaşlarda da kış hazırlığı telaşı başladı. Sabahın erken saatlerinde toplanan domatesler pazar tezgahlarında yerini alırken, kış hazırlıkları için salçalık domates almaya gelen vatandaşlar da semt pazarlarının yolunu tuttu. Kışlık sebzelerin yanı sıra salçalık domateslerde semt pazarlarını süslemeye başlarken, kilosu 5 TL'den satılıyor. Kasa ile alımlarda 4 liraya kadar düşen salçalık domateslerin, önümüzdeki haftalarda daha da bollaşması bekleniyor.

Satışların güzel başladığını ifade eden pazarcı esnafı Celal Özkan; "Satışlar son 2-3 gündür biraz daha hızlandı. Domatesler kızarınca artık pazara düşmeye başladı. 1 hafta öncesine kadar toptan fiyatı 3 liraydı şuan 3,5-4 liraya kadar çıktı. Yavaş yavaş yükseliyor. Masraflar yüksek olduğu için fiyatlar da yükselecek. Şuan kilosunu 5 TL'den satıyoruz ama bu haftaya 6 TL olabilir. Şu anda biraz rağbet var, millet alıyor. Her an her şey olabilir düşüncesiyle hemen alıp geçmek istiyor. Çünkü haftaya ne olacağı belli değil. Toptan 2-3 liraya aldığımız domates bir bakıyorsun 1 hafta sonra 4-5 lira olmuş. Gün günü tutmuyor. Sabah gelip 40-50 kilo salçalık domates alanlar oldu. Kiloyla satıyoruz. Kasa isteyene kasayla veriyoruz. Tabi kasadan satışlarda da biraz daha indirimli oluyor. Kilo ile alanlar için fiyat 5 TL iken kasa isteyenlere 4 liraya kadar iniyoruz. Gerekirse evine kadar bırakıyoruz. Bundan sonra artık biraz daha hızlanır. Biraz daha bollaşır. Temennimiz fiyatların düşmesinden yana ama yükselecek gibi gözüküyor" dedi. - AYDIN