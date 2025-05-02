Salihli'de Bağcılar için İlaçlama Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Salihli'de Bağcılar için İlaçlama Uyarısı

Salihli\'de Bağcılar için İlaçlama Uyarısı

Salihli Tarım Müdürlüğü, bağcılara külleme ve mildiyö için ilaçlama tarihlerini hatırlattı.

02.05.2025 15:05
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü bağcılara külleme ve mildiyö konusunda uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda üreticilere ilaçlama konusunda çağrıda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Bağlarda çiçek öncesi tomurcuk ve çiçek sonrası ince koruk dönemleri Külleme hastalığı için en hassas dönemler olup, fenoloji ve iklim şartları gereği 2-5 Mayıs 2025 tarihlerinde bağlarda, külleme hastalığı ve mildiyö hastalığı için mücadele yapılması gerekmektedir. Unlu Bit' in sorun olduğu bağlarda bu dönemde sistemik ilaçlarla mücadele edilmesi tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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