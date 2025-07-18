Salihli\'de Üreticilere Pas Akarı Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, domates, patlıcan ve biber üreticilerini 'pas akarı' uyarısında bulundu.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates, patlıcan ve biber ekili alanlarda yaptıkları kontrollerde pas akarı ve kırmızı örümcek rastladı. Ekipler, üreticilerin pas akarı ve kırmızı örümceklere karşı mücadele yapması tavsiyesinde bulundu.

Yapılan uyarıda "Domates, patlıcan ve biberlerde, pas akarında artış görülmektedir. Üreticilerimizin pas akarı ve kırmızı örümceklere karşı mücadele etmeleri tavsiye olunur" denildi. - MANİSA