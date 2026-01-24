Salihli lokantacılarda Ahmet Tekin dönemi - Son Dakika
24.01.2026 19:26  Güncelleme: 19:28
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan olağan genel kurulla Ahmet Tekin, Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi. 402 oyun kullanıldığı seçimde Tekin, 276 oy alarak başkanlık görevine getirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nda yapılan olağan genel kurulda başkanlık seçimini Ahmet Tekin kazandı.

478 üyesi bulunan Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası, olağan genel kurulunu Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan Ali Balkan ve Ahmet Tekin yarıştı. Kullanılan 402 oyun, 276'sını alan Ahmet Tekin, Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Ali Balkan ise 124 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın yeni başkanı Ahmet Tekin "Ekip olarak gece gündüz demeden çok çalıştık. Üyelerimizin desteği ile bu göreve seçildik. Odamızı birlik ve beraberlik içerisinde yöneteceğiz. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Tekin başkanlığındaki Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası yönetimi Sefa Ergün, Mahmut Azak, Emrah Keskin, Fırat Boz, Hüseyincan Atabey ve Adem Aydoğan'dan oluşurken, denetim kurulu ise Nebahat Dağlı, Umut Kesici ve Emre Can İşlek'ten oluştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

