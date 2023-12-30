Salihli OSB Müteşebbis Heyeti 2023 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2023 yılının son toplantısını, Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Enver Ünlü başkanlığında Salihli OSB'nin idari hizmet binasında gerçekleştirilen dönemin son toplantısına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 2023 Yılı Faaliyet Raporu ile Mali ve İdari Konuların ele alındığı toplantıda, Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - MANİSA