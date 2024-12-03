Salihli'ye 91 Milyon TL'lik Su Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Salihli'ye 91 Milyon TL'lik Su Yatırımı

Salihli\'ye 91 Milyon TL\'lik Su Yatırımı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezinde su kesintilerini sona erdirmek amacıyla 91 milyon TL yatırımla 7 kilometre çelik içme suyu isale hattı ve hidroelektrik santralli yeni içme suyu deposu inşasına başladı. Proje ile hem su kalitesi artacak hem de enerji tasarrufu sağlanacak.

03.12.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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MASKİ Genel Müdürlüğü, 91 milyon TL yatırımla Salihli ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerine son vermek için 7 kilometre çelik içme suyu isale hattı ve hidroelektrik santralli yeni içme suyu deposunun inşasına başladı. Dev yatırım ile hem su kesintileri son bulacak hem de eski asbestli borular tarihe karışacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında 17 ilçedeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 91 milyon TL yatırımla Salihli ilçe merkezinde su kesintilerine son verecek altyapı yatırımına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında eski asbestli isale hattı 7 kilometrelik çelik hat ile yenilenecek. Proje kapsamında, 1000 ton ve 500 ton içme suyu deposu inşa edilecek. Ayrıca bin tonluk içme suyu deposunun üzerine hidroelektrik santrali kurularak enerji tasarrufu elde edilecek.

"Salihli ilçemizin içme suyu sorununa son vereceğiz"

Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aktaran MASKİ Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Mehmet Çelik, "Salihli ilçemize su temin eden ve 1960'lı yıllarda yapılan ve sağlıksız olan mevcut içme suyu hattımız, zamanla deformasyona uğrayarak sürekli arızalar oluşturuyordu. Yaşanan olumsuzluklardan ötürü de Salihli ilçe merkezinde vatandaşlarımız içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. Bu nedenle MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız proje ile Salihli ilçesi Bahçecik Mahallemizin sınırları içinde bulunan doğal kaynak sularını yenilikçi bir yaklaşım ile 7 kilometrelik çelik hat ile Seyrantepe depomuza aktarımını sağlayarak, Salihli ilçemizin içme suyu sorununa son vereceğiz. Şuan çalışmalarımızın yüzde 30'unu tamamlamış bulunmaktayız" dedi.

Enerjiden tasarruf edilecek

MASKİ Yatırım İnşaat Dairesi Elektrik Mühendisi Zekiye Berber ise, "Yapımı devam eden içme suyu ishale hattı çalışmalarımızın yanında içme suyu depomuzun üzerine kurulacak olan hidroelektrik santrali ile yılda 3.57 gigawatt saat elektrik üretimi yapılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu HES tesisi ile birlikte elektrik faturalarımızdan da tasarruf edeceğiz" diye konuştu.

"Sağlıklı suya kavuşacağız"

Mahalle sakinlerden Gönül Başbuğ, "İlçe merkezimizde ciddi oranda su kesintileriyle karşılaşıyorduk. Bunun akabinde musluktan akan sularımız içilemez halde olarak ciddi oranda çamurlu ve sarı renkte oluyordu. Hayırlısıyla Ferdi Başkanımızın sayesinde sağlıksız içme suyu borularından kurtularak yeni çelik hat ile sağlıklı suya kavuşarak musluklarımızdan sağlıklı su içebileceğiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" derken, bir diğer mahalle sakini Meriç Semerci ise şunları söyledi: "Salihli'mizde ciddi oranda su sıkıntısı yaşıyorduk. Özellikle yaz aylarında sürekli kesintiler oluyordu. Suların aktığı zamanlarda da musluktan çamur akıyordu. Ferdi Başkanımızın desteğiyle Salihli ilçe merkezimize yeni hat ile sağlıklı içme suyu getirilecek. Şahsım olarak emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Salihli'ye 91 Milyon TL'lik Su Yatırımı - Son Dakika

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