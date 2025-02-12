Saloni Mobilya, Çalışanlarına 29 Milyon Lira Promosyon Dağıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

Saloni Mobilya, Çalışanlarına 29 Milyon Lira Promosyon Dağıtacak

Saloni Mobilya, Çalışanlarına 29 Milyon Lira Promosyon Dağıtacak

İnegöl'deki Saloni Mobilya, 700 çalışana toplam 29 milyon lira maaş promosyonu verecek.

12.02.2025 09:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Saloni Mobilya, çalışanlarına banka promosyonu olarak toplamda 29 milyon lira dağıtacak. Firma CEO'su Haluk Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 29 milyon TL tutarındaki maaş promosyon ödemelerinin yaklaşık 700 çalışana dağıtılacağını duyurdu. İlk etapta koltuk imalatı bölümünde çalışan 280 kişiye bu hafta kişi başı 42 bin TL ödeme yapılacak.

Mobilya sektörünün kalbinin attığı İnegöl'de kentin önde gelen firmalarından olan Saloni Mobilya, çalışanlarına yönelik maaş promosyon ödemeleriyle dikkat çekti.

29 milyon lira promosyon dağıtacak Saloni Mobilya'da CEO Haluk Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirket bünyesinde çalışan personelin hak ettiği maaş promosyonlarını alacağını belirtti.

Özbek paylaşımında, "Bu yıl şirketlerimizdeki çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 29 milyon TL maaş promosyonu ödenecek. Bu ödemenin 12 milyon TL'lik kısmı, koltuk bölümündeki 280 çalışanımıza kişi başına yaklaşık 42 bin TL olarak bu hafta içinde ödenecek. Zamanı geldikçe diğer şirketlerimizdeki çalışanlarımız da maaş promosyon ödemesini alacak. Kıymetli ekibimiz, zaten kendi hakları olan bu ödemeleri güle güle kullansınlar" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, İnegöl, Banka, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saloni Mobilya, Çalışanlarına 29 Milyon Lira Promosyon Dağıtacak - Son Dakika

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