Samsun'a 36 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'a 36 Milyar TL Yatırım

Samsun\'a 36 Milyar TL Yatırım

Son 22 yılda Samsun'da 169 tesis inşa edilerek tarım ve enerji alanında önemli yatırımlar yapıldı.

03.03.2025 13:26
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Samsun'a son 22 yılda 36 milyar TL değerinde 164 su, sulama ve taşkın, 5 de enerji tesisi inşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, son 22 yılda Samsun'da yaptıkları yatırımları açıkladı. Samsun'a son 22 yılda 36 milyar TL yatırım yapılarak 169 adet tesis inşa edildi.

Son 22 yılda Samsun'da inşa edilen 16 sulama tesisi ile 560 bin dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı. İlde 9 baraj ve 1 adet sel kapanı yapıldı. Toplamda 151 milyon m3 su depolama hacmine ulaşıldı. 3 barajda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da 2 adet içme suyu tesisi tamamlandı. Bu tesisler ile yıllık 22,270 milyon metreküp içme suyu temin ediliyor. Samsun'da 133 adet taşkın tesisi inşa edilerek 161 yerleşim yeri ve 3 bin 49 dekar alanın taşkın kontrolü sağlandı. 15 adet taşkın kontrol tesisinin de inşaatları sürüyor.

Samsun'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 3 adet proje tamamlanarak, toplam 202 bin dekar alanın tescili yapıldı.

Samsun'da son 22 yılda 5 adet hidroelektrik enerji tesisi işletmeye alınarak yıllık 244 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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