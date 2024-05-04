Samsun Raylı Sistem Hattına 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi 7 Mayıs'ta Yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Raylı Sistem Hattına 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi 7 Mayıs'ta Yapılacak

Samsun Raylı Sistem Hattına 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi 7 Mayıs\'ta Yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'da kullanılmak üzere temin edilecek 10 adet tramvayın ihalesi, 7 Mayıs Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firma, tramvayları 22 ay içinde teslim edecek ve Samsun'daki tramvay sayısı 39'a yükselecek. Yeni tramvaylarla yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

04.05.2024 13:02  Güncelleme: 13:06
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Samsun raylı sistem hattına alınacak 10 yeni tramvayın ihalesi 7 Mayıs Salı günü yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında, Samsun'da kullanılmak üzere 10 adet tramvay alınacağı açıklanmıştı. 40-42 metre uzunluğundaki 10 adet tramvayın temin edilmesi için yapılacak ihalenin tarihi belli oldu. İhalenin 7 Mayıs Salı günü yapılacağı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ihale komisyonu, "Samsun Raylı Sistem Hatları 10 Adet Tramvay Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi" başlıklı ihale için 7 Mayıs Salı günü Ankara'da toplanacak. Burada saat 10.30'da yapılacak ihale 'açık ihale usulü' şeklinde gerçekleştirilecek ve e-teklifler de alınacak. İhaleyi kazanacak yüklenici firma tramvayları 22 ay içerisinde teslim edecek. Alınacak 10 tramvayla birlikte Samsun'daki tramvay sayısı 39'a yükselecek.

Yeni tramvaylar ile yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı 17 Ekim'de onaylamıştı

Samsun raylı sistem hattı günde yaklaşık 90 bin kişiye ulaşım hizmeti veriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor. Yolcu talebini karşılamak için Samsun Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçen yıl 10 yeni tramvay alımı kararı verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Ekim 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından Samsun'a 1 milyar liralık yatırımla 10 yeni tramvay alınacağı duyurulmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ankara, Samsun, Ulaşım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Raylı Sistem Hattına 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi 7 Mayıs'ta Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Raylı Sistem Hattına 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi 7 Mayıs'ta Yapılacak - Son Dakika
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