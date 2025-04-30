Samsun'a Çeltik Tohumu Eleme Tesisi Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'a Çeltik Tohumu Eleme Tesisi Yatırımı

Samsun\'a Çeltik Tohumu Eleme Tesisi Yatırımı

Samsun'da, tarım potansiyelini artırmak için Karadeniz Bölgesi'nin ilk 'Çeltik Tohumu Eleme Tesisi' kurulması protokolü imzalandı. Bu tesis, Bafra ilçesinde inşa edilecek ve çeltik üreticilerine büyük kolaylık sağlayacak.

30.04.2025 16:05  Güncelleme: 16:11
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Tarım potansiyeli ve verimli ovalarıyla Karadeniz'in en önemli tarım şehirlerinden biri olan Samsun, tarım alanında büyük bir yatırıma daha kavuşuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan protokol kapsamında Bafra ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin ilk "Çeltik Tohumu Eleme Tesisi"nin kurulması için protokol imzalandı.

Tarım şehri Samsun'da tarımı ve çiftçiyi her daim destekleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente önemli bir yatırım daha kazandırılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan 2025 yılı projeleri protokolü kapsamında Bafra ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin ilk "Çeltik Tohumu Eleme Tesisi" kuruluyor. Tesisin kurulması amacıyla düzenlenen protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker ve ilgililer katıldı. Protokol kapsamında hayata geçirilecek olan Çeltik Tohumu Eleme Tesisi, Bafra ilçesi Kalaycılı Mahallesi'nde inşa edilecek. Tesis, çeltik ve buğday üreticilerine yönelik hizmet sunarak üretim sürecinin kalitesini artırmayı ve ürün verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Projenin özellikle çeltik üretiminde öne çıkan Bafra Ovası'ndaki çiftçilere büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. DOKAP ile imzalanan "Samsun İli 2025 Yılı Projeleri Protokolü" kapsamında Samsun'a toplam 84 milyon değerinde birçok yatırım kazandırılacak. Protokol ile çeltik tohumu üretimi, arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, sağlıklı tohum üretimi ve süs bitkileri yetiştiriciliği gibi birçok alanda Samsun'a katma değer sağlayacak projeler desteklenecek.

"DOKAP iş birliğiyle kuracağımız bu tesis bölge tarımı açısından bir ilk olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarımla güçlenen şehir Samsun'umuz için çalışmaya devam ediyoruz. Samsun'umuzun tarım potansiyelini en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek ve çiftçimize gereken desteği vermek için çalışıyoruz. DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin ile şehrimizde yürütülecek 2025 yılı projeleriyle ilgili protokolümüzü imzaladık. 9 farklı projenin yer aldığı protokol ile çeltik tohum üretiminden arı ürünleri üretiminin yaygınlaşmasına, sağlıklı yeşeren tohumlardan süs bitkileri yetiştiriciliğine, mavi bayraklı plajlarda altyapının güçlendirilmesinden yol yapımıyla alakalı çalışmalara kadar birçok alanda 84 milyon TL değerindeki yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Bir yandan da Bafra'mızda kuracağımız bölgemizde ilk olacak "Çeltik Tohumu Eleme Tesisi" ile ilgili imzalarımızı da atmış olduk. DOKAP iş birliğiyle kuracağımız bu tesis bölge tarımı açısından bir ilk olacak. Samsun'umuzda tarımsal üretimin daha bilinçli, planlı ve modern yöntemlerle yapılmasına katkı sağlayacak bu yatırım, bölge ekonomimize de önemli bir ivme kazandıracak. Tüm emekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ve DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'e şehrimiz adına teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokolümüz Bafra'mıza, çeltik üreticimize, şehrimize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'a Çeltik Tohumu Eleme Tesisi Yatırımı - Son Dakika

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