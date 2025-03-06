Samsun'a Yeni Gazi Mekanik Otoparkı Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'a Yeni Gazi Mekanik Otoparkı Geliyor

Samsun\'a Yeni Gazi Mekanik Otoparkı Geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, parklanma sorununa çözüm olarak Gazi Katlı Mekanik Otoparkı'nın inşaatını tamamladı. Yerli yazılım mekanik sistemle çalışacak olan otopark, 104 araç kapasitesine sahip ve içerisinde çocuk parkı ve kafe de barındırıyor.

06.03.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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Samsun Büyükşehir Belediyesi kente yeni bir otopark daha kazandırıyor. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve yerli yazılım mekanik sistemle çalışacak Gazi Mekanik Otoparkı açılış için gün sayıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizde araç parkı sorununun önüne geçmek adına otopark projelerini hayata geçiriyoruz. Samsun'umuz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentlerin kronik sorunlarından biri olan parklanma sorununa otopark projeleri ile çözüm üretiyor. Bir ay içinde Çiftlik 2 Mekanik Otopark ile Anakent Otopark olmak üzere iki otoparkı şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gazi Katlı Mekanik Otoparkı'nın inşaatını da tamamladı. Şehrin en hareketli noktalarından birinde inşa edilen ve inşa edildiği bölgenin park sorununa çözüm sunacak proje açılış için gün sayıyor.

Yerli yazılım mekanik sistemle çalışacak

İnşaat çalışmaları tamamlanan ve yerli yazılım mekanik sistemle çalışacak Gazi Mekanik Otoparkı 3'ü bodrum kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edildi. 104 araç kapasitesine sahip otopark projesinin üst bölümünde ise vatandaşların soluk alabileceği meydan, kafe ve çocuk parkı yer alıyor.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnsanımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmaları önceliyoruz. Birçok şehrin kronik sorunu olan araç parkı sorununu şehrimizde minimuma indirmek adına otopark projelerini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Aralık ayında kentimizin iki yoğun lokasyonunda iki önemli yatırımı hizmete açtık. Çiftlik 2 Mekanik Otoparkı ve Anakent Otoparkı insanımıza hizmet vermeye başlarken yakında yeni bir otoparkı daha hizmete alacağız. Gazi Mekanik Otoparkı'nın inşaatını tamamladık. Otoparkımız kısa bir süre içinde hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden bu proje insanımıza ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'a Yeni Gazi Mekanik Otoparkı Geliyor - Son Dakika

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