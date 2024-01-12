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Samsun AB Bilgi Merkezi, OKAF'24'te büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Samsun AB Bilgi Merkezi, OKAF'24'te büyük ilgi gördü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, Samsun'da düzenlenen OKAF'24'te açtığı stant ile büyük ilgi gördü. Standı ziyaret edenler, Avrupa Birliği projeleri hakkında bilgilendirildi ve geleceğe yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Samsun AB Bilgi Merkezi, OKAF\'24\'te büyük ilgi gördü
12.01.2024 - 13:38,  Güncelleme: 13:40
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi'nin Samsun'da düzenlenen OKAF'24'te açtığı stant büyük ilgi gördü.

1997 yılından bu yana Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini yürüten Samsun AB Bilgi Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonluğunda organize edilen, 'Yetenek Her Yerde' teması altında ve '100 Yıllık Mirası Geleceğe Taşı' mottosuyla Samsun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, sekiz üniversitenin paydaşlığında düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24) stant açarak ziyaretçilerle buluştu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Onursal Sponsorluk desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda açılan Samsun AB Bilgi Merkezi standına başta üniversite öğrencileri olmak üzere katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Gün boyunca standa gelen ziyaretçilere, Avrupa Birliği (AB), AB Türkiye Delegasyonu ve Samsun AB Bilgi Merkezi'nin yürüttüğü projeler anlatıldı.

"Amaç paydaşlarla iyi bir iletişim kurmak"

Fuara katılım sağlayanların Samsun AB Bilgi Merkezi standına olan ilgisinden oldukça memnun kaldıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bilindiği gibi Samsun AB Bilgi Merkezi 1997 yılından bu yana odamız çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor. Samsun AB Bilgi Merkezi, Türkiye'de bulunan ve 19 merkezden oluşan AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın bir parçası. AB Bilgi Merkezi'nin buradaki amacı, kamuoyunun ve üyelerin AB ile ilgili konulardaki bilgi ihtiyacını karşılamak ve Avrupa Birliği konusunda objektif bilgiyi halka ulaştırmak için konferans, seminer, panel gibi etkinliklerin yanı sıra kültürel ve sosyal aktiviteler, bilgi ve öykü yarışmaları, sergiler düzenlemektir. Öte yandan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından basılan yayınları da çeşitli etkinlik platformlarında, fuarlarda ve bilgi talepleri doğrultusunda kamuoyuyla buluşturuyoruz. Samsun AB Bilgi Merkezi olarak yoğun katılımın sağlandığı bu fuarda da yer almanın hem projemizi tanıtmak hem de paydaşlarla iletişim kurmak için iyi bir fırsat olacağını düşündük. Bu nedenle Samsun Ticaret ve Sanayi Odası standında kendi görsellerimizle yer alarak bir network etkinliği düzenlemeyi planladık. Stantta görevli arkadaşlarımız gün boyunca ziyaretçilerle, firmaların ve kurumların temsilcileri ile ileriye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Çok güzel ve faydalı bir gün geçirdik. Bu tür çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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