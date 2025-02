Samsun Atakum\'da Yeni Kent Lokantası ve Kent Kasap Açılıyor

Ekonomi

Samsun'un Atakum ilçesine yeni "kent lokantası" ile "kent kasap" açılacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 31 Mart Yerel Seçimi vaatlerinden biri olan kent lokantasının ilkini, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde geçen aralık ayında hizmete sunmuştu. Türkel, kente yeni kent lokantası ile kent kasap kazandırmak için Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Down Park'ta çalışma başlattı. Belediye ekipleri, alanda bulunan park ve kafede bakım, onarım çalışmaları yürütüyor. Yoğun ilgi gören Kent Lokantası Matasyon'un ardından yeni lokanta, ekonomik ve lezzetli menüsüyle her kesimden vatandaşları ağırlayacak.

"Kent geneline yayılacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel çalışmalar hakkında "Kent kasap ve yeni kent lokantası, ekonomik şartların ağırlaştığı günlerde vatandaşlarımıza nefes olacak. Kent Lokantası Matasyon, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bu ilgiden son derece mutluyuz. Lokantamız restorandan, lokantadan yemek yiyemeyen vatandaşlarımıza düşük fiyatla lezzetli ve kaliteli yemek yeme fırsatı sunuyor. Menülerimiz, belediyemizin usta aşçıları tarafından titizlikle hazırlanıyor. Kent lokantası sayısının, artırılacağını söylemiştim. Yeni kent lokantasının yanı sıra vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, sağlıklı et ve et ürünlerine ulaşması için kent kasabı hizmete açıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi halk odaklı çalışmalar yapmaya ve halk için halk arasında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - SAMSUN