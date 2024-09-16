Samsun'da 100'den Fazla Turşu Çeşidi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da 100'den Fazla Turşu Çeşidi

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Sonbahar ile birlikte Samsun'da 100'den fazla turşu raflarda yerini aldı. Salatalık turşusu en çok tercih edilen.

16.09.2024 13:18
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Her şeyin turşusunu kurdu

100'den fazla çeşit turşu raflarda

SAMSUN - Sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık turşular da raflarda yerini aldı. Samsun'da bulunan bir turşucu ise neredeyse her şeyin turşusunu kurdu.

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, genellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanıyor. Samsun'da bir turşucu tarafından hazırlanan 100'den fazla çeşit turşu, raflarda yerini almaya başladı. Farklı meyve ve sebzelerden yaptığı turşularla bilinen bir turşucu, en çok salatalık ve beyaz lahana turşusunun rağbet gördüğünü söyledi.

Turşucu İlkay Tozlu, "Kış aylarının olmazsa olmazı vazgeçilmez turşular raflarda yerini aldı. Sağlık açısından da çok tükettiğimiz turşularımız hazırlandı. Fındık, yumurta, mandalina gibi çok farklı çeşitlerimiz var. En çok salatalık turşusu satılıyor. Kelem, çubuk salata, havuç, kocabaş gibi turşu çeşitleri en çok satılanlar arasındadır. Acı çeşitlerde çok satılıyor. Turşuların kilo fiyatı 100-200 TL arasında değişiyor. Grip olan vatandaşlar en çok turşu suyu tercih ediyor. Farklı çeşitler denemek istedik. Hepsi çok güzel lezzetler. Vatandaşların denemesini tavsiye ederiz. Alanlar çok memnun. Fındık, kırçan, mandalina, bamya, karnabahar, erik çağla gibi turşularımız var. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için turşu tercih ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da 100'den Fazla Turşu Çeşidi - Son Dakika

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