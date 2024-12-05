Samsun'da 136 Kişilik İstihdam Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da 136 Kişilik İstihdam Protokolü

Samsun\'da 136 Kişilik İstihdam Protokolü

İŞKUR ve bir firma arasında çağrı merkezi için 136 kişilik istihdam garantili eğitim sözleşmesi imzalandı.

05.12.2024 16:07
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Samsun'da İŞKUR İl Müdürlüğü ile bir firma arasında 136 kişilik istihdam garantili İşbaşı Eğitim Programı (İEP) protokolü yapıldı.

İŞKUR Samsun İl Müdürü Gökhan Dürümlü ile bir şirket yetkili arasında çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleğinde 136 kişilik istihdam garantili İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı. Açıklamada bulunan İl Müdürü Gökhan Dürümlü, imzalanan sözleşmenin ihtiyaç duyulan nitelikte iş gücünün yetiştirilmesi, yetiştirilen iş gücünün Samsun istihdam piyasasında yerini alması, uyum süreçlerinin geliştirilmesi ve istihdam verimliliğinin artırılması adına önemli olduğunu vurguladı.

Dürümlü, iş gücü hareketliliğine uyum sağlamak, istihdamı artırmak ve genç iş gücünden daha etkin şekilde yararlanmak amacıyla İEP imzalanmasının önemine de değindi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da 136 Kişilik İstihdam Protokolü - Son Dakika

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