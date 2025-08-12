Samsun\'da 3. Dürtmen Yaylası Çilek Festivali Düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi'nde düzenlenen "3. Dürtmen Yaylası Çilek Festivali" ile hem üreticilere hem de tarıma verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

Samsun'un tarımsal kalkınmasına katkı sağlayan festival, yöre halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında organize edilen etkinlikte üreticilerin yetiştirdiği çilekler sergilendi, ziyaretçilere ikram edildi ve üreticilerle doğrudan iletişim fırsatı sağlandı.

350 bin çilek fidesi desteği

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz verimli ovaları, zengin toprak yapısı ile Türkiye'nin en kıymetli tarım merkezlerinden biri. Çiftçimizin, üreticimizin, hemşehrilerimizin yanında olmaya, toprağımızın bereketini geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan, 2025 yılı içinde 6 ilçede 58 üreticiye, 70 dekar alanda kullanılmak üzere 350 bin çilek fidesi desteği sağladıklarını da açıkladı.

Festivale Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, protokol üyeleri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN