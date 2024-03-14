Samsun'da 475 İşletmeye 1 Milyon 509 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da 475 İşletmeye 1 Milyon 509 Bin TL Ceza

Samsun\'da 475 İşletmeye 1 Milyon 509 Bin TL Ceza

Samsun'da Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, 2023 ve 2024 yıllarında 475 işletmeye fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkı nedeniyle toplamda 1 milyon 509 bin TL ceza yazıldı. Denetimler, fahiş fiyat artışlarına ve fiyat etiketlerine yönelik şikayetler üzerine gerçekleştiriliyor.

14.03.2024 16:12
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Samsun'da 2023 ve 2024 yıllarında İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 475 işletmeye "fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkı"ndan dolayı 1 milyon 509 bin 83 TL ceza yazıldı.

Samsun'da Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları ile ilgili denetimler aralıksız sürdürülüyor. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde fahiş fiyat artışlarına ve fiyat etiketlerine yönelik gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü Samsun'da fiyat etiketleri ve haksız fiyat artışları ilgili denetimlerini sürdürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ve gıda toptancılarında temel gıda ve tüketim ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan alınan savunma çerçevesinde bu ürünlere ait geriye dönük alış ve satış faturaları ile gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Bu çerçevede, haksız fiyat artışı yaptığı anlaşılan işletmeler Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor.

Cezalar

Kurul tarafından kanunun ek 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapıldığına karar verilmesi halinde 524 bin 960 TL'ye kadar idari para cezası, kanunun ek 1'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde ise 7 milyon 65 bin 97 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Bu yaptırımın belirlenmesinde işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışından sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınıyor.

Samsun'da da 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2023 yılı içerisinde 684 işletmede bin 464 adet ürünle ilgili olarak 'haksız fiyat denetimi' yapıldı. 57 ürünle ilgili tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildi. 2024 yılı içerisinde ise 101 işletmede 562 adet ürünle ilgili olarak 'haksız fiyat denetimi' yapılarak 20 adet ürünle ilgili tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildi.

Toplamda 1 milyon 509 bin TL ceza

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2023 yılı içerisinde 943 işletme ve 12 bin 68 adet ürün denetlenerek, bunlardan 363 işletmede 733 üründe aykırılık tespit edildi. Ticaret İl Müdürlüğü'nce de bu işletmelere fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı 1 milyon 24 bin 157 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılı içerisinde de 858 işletme ve 3 bin 544 adet ürün denetlenerek, bunlardan 112 işletmede 228 üründe aykırılık tespit edilerek Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bu işletmelere fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı 484 bin 926 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Ramazan ayında haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Şubat ayının başından itibaren her hafta gıda borsaları nezdinde 161 işletmede, bin 421 adet ürünle ilgili fiyat artışları ile ilgili kontrol denetimleri gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da 475 İşletmeye 1 Milyon 509 Bin TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 475 İşletmeye 1 Milyon 509 Bin TL Ceza - Son Dakika
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