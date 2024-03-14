Samsun\'da 475 İşletmeye 1 Milyon 509 Bin TL Ceza

Samsun'da 2023 ve 2024 yıllarında İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 475 işletmeye "fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkı"ndan dolayı 1 milyon 509 bin 83 TL ceza yazıldı.
Samsun'da Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları ile ilgili denetimler aralıksız sürdürülüyor. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde fahiş fiyat artışlarına ve fiyat etiketlerine yönelik gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü Samsun'da fiyat etiketleri ve haksız fiyat artışları ilgili denetimlerini sürdürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ve gıda toptancılarında temel gıda ve tüketim ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan alınan savunma çerçevesinde bu ürünlere ait geriye dönük alış ve satış faturaları ile gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Bu çerçevede, haksız fiyat artışı yaptığı anlaşılan işletmeler Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor.
Cezalar
Kurul tarafından kanunun ek 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapıldığına karar verilmesi halinde 524 bin 960 TL'ye kadar idari para cezası, kanunun ek 1'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde ise 7 milyon 65 bin 97 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Bu yaptırımın belirlenmesinde işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışından sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınıyor.
Samsun'da da 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2023 yılı içerisinde 684 işletmede bin 464 adet ürünle ilgili olarak 'haksız fiyat denetimi' yapıldı. 57 ürünle ilgili tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildi. 2024 yılı içerisinde ise 101 işletmede 562 adet ürünle ilgili olarak 'haksız fiyat denetimi' yapılarak 20 adet ürünle ilgili tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildi.
Toplamda 1 milyon 509 bin TL ceza
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2023 yılı içerisinde 943 işletme ve 12 bin 68 adet ürün denetlenerek, bunlardan 363 işletmede 733 üründe aykırılık tespit edildi. Ticaret İl Müdürlüğü'nce de bu işletmelere fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı 1 milyon 24 bin 157 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılı içerisinde de 858 işletme ve 3 bin 544 adet ürün denetlenerek, bunlardan 112 işletmede 228 üründe aykırılık tespit edilerek Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bu işletmelere fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı 484 bin 926 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Ramazan ayında haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Şubat ayının başından itibaren her hafta gıda borsaları nezdinde 161 işletmede, bin 421 adet ürünle ilgili fiyat artışları ile ilgili kontrol denetimleri gerçekleştirildi. - SAMSUN
Son Dakika › Ekonomi › Samsun'da 475 İşletmeye 1 Milyon 509 Bin TL Ceza - Son Dakika
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı' başladı. Çalıştay, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir deprem yönetimini ele alıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı'nın 17 Mart'ta hizmete alınacağını duyurdu. Proje ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düşecek ve günde 210 bin vatandaş taşınacak. Bakan Uraloğlu, ülke genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin Devlet Su İşlerinin (DSİ) bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirterek, atık suların arıtılarak şehrin verimli topraklarıyla buluşacağını söyledi. Yumaklı, suyun değerinin arttığını ve her damlasının ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Açılışı yapılan tesis, 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su sağlayacak ve Afyonkarahisar'ın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak.
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, eski işletmeci Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 220 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 873 milyon 359 bin 891,08 lira, işlem miktarı ise 2.537,35 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 617 bin 838,91 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi. Yumaklı, hayvan hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığı için önemli bir rol oynadığını vurguladı ve tarımsal Ar-Ge'ye yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı idari para cezaları uygulandı.
Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, hayırsever iş insanı Yaşar Eroğlu tarafından bağışlanan 10 milyon lira, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtılacak. Eroğlu, bağışın ramazan ayında aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtirken, Vali Fidan da bu anlamlı katkının şehrin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü gözler önüne serdiğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Şubat ayında 349 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 arttığı görüldü. İpotekli konut satışlarının ise %62,0 azaldığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?