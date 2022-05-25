Samsun'da 500 bin çilek fidesi, 11 bin 880 aronya fidanı dağıtıldı

Samsun'da 8 ilçede 500 bin çilek fidesi, 12 ilçede 11 bin 880 adet aronya fidanı dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentin tüm ilçelerinde kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle üreticilere verdiği fide ve fidan desteğini sürdürüyor. Destek kapsamında bu kez de İlkadım ilçesi Ahullu Mahallesi'nde çilek fidesi ve aronya fidanı dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, teknik personel ve üreticiler katıldı. Proje kapsamında 8 ilçede 56 üreticiye 110 dekar alanda 500 bin adet çilek fidesi, 12 ilçede 33 üreticiye 54 dekar alanda 11 bin 880 adet aronya fidanı dağıtıldı.

Törende konuşan Başkan Mustafa Demir, tarıma verdikleri desteği her yıl artırarak sürdüreceklerini ifade ederek, "Tarıma her yıl yüzde 50 daha fazla kaynak ayıracağız. Tarım politikamızla Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Samsun'da verilen destekler Türkiye'nin hiçbir yerinde verilmiyor. Türkiye'de en üst düzeyde destek Samsun'da veriliyor. Bir de bunu Tarım İl Müdürlüğü ile birleştirince desteklerimiz daha da güçleniyor. Hedefi tam 12'den vurmak buna deniyor" dedi. - SAMSUN