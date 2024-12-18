Samsun'da amatör spora 8 milyon TL'lik destek - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da amatör spora 8 milyon TL'lik destek

Samsun'da amatör spora 8 milyon TL'lik destek Amatör Spor Kulüplerimize Yardım Töreni Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, il genelindeki 282 spor kulübüne toplamda 8 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

18.12.2024 20:36
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Samsun'da amatör spora 8 milyon TL'lik destek

Amatör Spor Kulüplerimize Yardım Töreni

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, il genelindeki 282 spor kulübüne toplamda 8 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

SBB tarafından Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen 'Amatör Spor Kulüplerimize Yardım Töreni' saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan TFF Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut, geceyi düzenleyenlere teşekkür etti.

Başkan Doğan: "282 amatör spor kulübüne 8 milyon TL destek verdik"

Törende amatör spor kulüplerine 8 milyon TL destek verdiklerini ifade eden Başkan Halit Doğan, "Amatör sporu desteklemek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Samsun, spor tesisleri anlamında güçlü bir şehir. Spor tesislerinin boş kalmamasından da gurur duyuyoruz. İnşallah verdiğimiz bu destekler 2025 yılında da artarak devam edecek. 2024 bütçesini kapatmadan spor kulüplerimize maddi destekte bulunalım diye bir çalışma yaptırdım. Bu çalışma neticesinde 282 spor kulübümüze bu akşam toplamda 8 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunacağız. Bununla inşallah hem geçlerimizin hem kulüplerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında bizler de çam sakızı çoban armağanı bir destekte bulunmuş olalım istedik. SBB'de bin 200'ü lisanslı, 85'i milli olmak üzere toplamda bin 285 sporcu var. Toplamda bünyemizde 2 kapalı spor salonu, 3 futbol sahası, 2 halı saha bulunuyor. Bunların tamamı uluslararası standartlara uygun tesislerdir. Tesislerin sayısını artırmayı amaçlıyoruz. İlkadım, Atakum ve Canik'te önemli tesisleri 1-2 ay içerisinde faaliyete geçirmiş olacağız" dedi.

Vali Tavlı, "Gençlik ve spora YİKOB'dan ayırdığımız bütçeyi artıracağız"

Gençlere ve spora ayırdıkları destek bütçesini 2025 yılında artıracaklarının sözünü veren Samsun Valisi Orhan Tavlı ise, "2025 yılında Samsun Valiliği olarak gençlik ve spora YİKOB'dan ayırdığımız bütçeyi artıracağız. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla nasıl eğitimden sağlığa yatırımlara, altyapıya, üstyapıya kaynak ayırıyorsak, 2025'te de tüm kaynakları evlatlarımız, gençlerimiz için seferber edeceğiz" diye konuştu.

Tören, Vali Tavlı ile Başkan Doğan'ın yardım çekinin TFF ve amatör spor kulüplerinin temsilcilerine takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halit Doğan, Ekonomi, Samsun, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da amatör spora 8 milyon TL'lik destek - Son Dakika

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